Как ЦСКА отмечал победу в Кубке Гагарина — видео из раздевалки

Заветный трофей и золотые медали игрокам и тренерскому штабу ЦСКА вручили ещё на льду. И было это очень красиво!
ЦСКА вручили Кубок! pic.twitter.com/9zRrcYVB0D— Life | Спорт (@sport_lf) 19 апреля 2019 г.
В раздевалке уже появилось шампанское. Сегодня хоккеисты могут себе это позволить!
— Как будем отмечать? Шумно, — сказал голкипер ЦСКА Илья Сорокин.
- Как будем отмечать?— Life | Спорт (@sport_lf) 19 апреля 2019 г.
- Шумно!
Сорокин - о Кубке Гагарина 🏆 pic.twitter.com/4tLA9p3fIa
Отметим, что для ЦСКА это первый за 30 лет трофей.
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