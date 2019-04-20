Как ЦСКА отмечал победу в Кубке Гагарина — видео из раздевалки

Московские армейцы впервые в своей истории выиграли Кубок Гагарина. Мы заглянули в раздевалку к чемпионам.

Заветный трофей и золотые медали игрокам и тренерскому штабу ЦСКА вручили ещё на льду. И было это очень красиво!

В раздевалке уже появилось шампанское. Сегодня хоккеисты могут себе это позволить!

— Как будем отмечать? Шумно, — сказал голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

- Как будем отмечать?

- Шумно!



Сорокин - о Кубке Гагарина 🏆 pic.twitter.com/4tLA9p3fIa — Life | Спорт (@sport_lf) 19 апреля 2019 г.

Отметим, что для ЦСКА это первый за 30 лет трофей.

ЦСКА впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина