Как ЦСКА отмечал победу в Кубке Гагарина — видео из раздевалки

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Как ЦСКА отмечал победу в Кубке Гагарина — видео из раздевалки

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Московские армейцы впервые в своей истории выиграли Кубок Гагарина. Мы заглянули в раздевалку к чемпионам.

Заветный трофей и золотые медали игрокам и тренерскому штабу ЦСКА вручили ещё на льду. И было это очень красиво!

В раздевалке уже появилось шампанское. Сегодня хоккеисты могут себе это позволить!

— Как будем отмечать? Шумно, — сказал голкипер ЦСКА Илья Сорокин.

Отметим, что для ЦСКА это первый за 30 лет трофей.

<p>Фото: LIFE</p>

ЦСКА впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина

Автор:
СР
Сергей Расторгуев
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