"Краснодар" уверенно победил ЦСКА и поднялся на третье место в РПЛ

Подопечные Мурада Мусаева дома обыграли московских армейцев благодаря голам Уткина и Стоцкого — 2:0.

Главным матчем 26-го тура чемпионата России стало противостояние между "Краснодаром" и ЦСКА. Именно эти команды борются за третью строчку в турнирной таблице и путёвку в Лигу чемпионов. И, конечно, больше всего в этой игре ждали битву молодых талантов, которыми славятся и армейцы, и "быки". И молодёжь Кубани оказалась сегодня сильнее.

Счёт открыл 19-летний Даниил Уткин уже на седьмой минуте встречи. Передачу ему отдал 20-летний Иван Игнатьев.

Во втором тайме увеличил преимущество опытный Дмитрий Стоцкий.

ЦСКА же сегодня откровенно не везло, да и доигрывали красно-синие матч в меньшинстве. Никола Влашич заработал две жёлтые карточки и, как следствие, удаление.

Благодаря этой победе "Краснодар" поднимается на третье место в турнирной таблице чемпионата страны с 46 очками. Подопечные Виктора Гончаренко располагаются следом за "быками" с 44 очками.

Отметим, что ранее "Зенит" победил "Крылья Советов", а "Локомотив" обыграл "Енисей".

РПЛ. 26-й тур.

"Краснодар" — ЦСКА — 2:0

Голы: Уткин 7' (1:0), Стоцкий 55' (2:0)

Турнирное положение.

1. "Зенит" — 57 очков (26 матчей)

2. "Локомотив" — 49 (26)

3. "Краснодар" — 46 (26)

4. ЦСКА — 44 (26)

5. "Спартак" — 39 (25)