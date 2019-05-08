Адвокат Кокорина: Рассчитывали на гуманность суда накануне 9 Мая

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала приговор суда сразу после его вынесения.
— Мы обжалуем приговор. Он составлен исключительно на показаниях потерпевших и слишком формальный. Не могу сказать, что это стало неожиданностью, но мы рассчитывали на гуманность суда накануне 9 Мая, — сказала журналистам Стукалова после заседания.
Напомним, футболисты и два других фигуранта дела получили реальные сроки. Их жёны в суде не смогли сдержать слёз.
Насколько Кокорин и Мамаев подешевели за время в СИЗО?
- Популярные
- По времени