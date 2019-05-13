Празднование "Зенита" и подъём "Спартака". Итоги 28-го тура РПЛ

До конца чемпионата России по футболу остаётся всего два тура, уже известен чемпион и вылетевшие в ФНЛ команды, но интриги всё ещё есть. Рассказываем подробнее о них и не только!

Все результаты 28-го тура

"Оренбург" — "Урал" — 2:2

"Динамо" — "Ростов" — 0:0

"Анжи" — "Арсенал" — 0:1

"Локомотив" — "Рубин" — 4:0

"Енисей" — "Краснодар" — 0:4

"Ахмат" — "Крылья Советов" — 2:1

"Спартак" — "Уфа" — 1:0

"Зенит" — ЦСКА — 3:1

Празднование "Зенита"

Петербургский "Зенит" ещё в прошлом туре обеспечил себе досрочное чемпионство, но золотые медали и кубок команда Семака торжественно получила после матча с ЦСКА, который уверенно выиграла (3:1).

Кстати, трофей сине-бело-голубым останется на вечное хранение, так как они стали пятикратными чемпионами России.

Интрига в бомбардирской гонке

Фёдор Чалов из ЦСКА и Сердар Азмун из "Зенита" имеют по двенадцать голов в этом сезоне. Преимуществом владеет иранец за счёт дополнительных показателей. В спину обоим дышит Виктор Классон ("Краснодар") с одиннадцатью мячами. В последних двух турах бомбардирская гонка может значительно поменяться. Будем следить!

Бомбардиры:

Сердар Азмун ("Зенит") — 12 (голов) Фёдор Чалов (ЦСКА) — 12 Виктор Классон ("Краснодар") — 11 Себастьян Дриусси ("Зенит") — 9 Сильвестр Игбун ("Уфа") — 9 Зе Луиш ("Спартак") — 9 Антон Миранчук ("Локомотив") — 9

Борьба за еврокубки

Ожесточённая борьба идёт и за еврокубки. Практически без сомнений "Локомотив" и "Краснодар" попадут в Лигу чемпионов (кто-то напрямую, как "Зенит", а кто-то — в квалификацию), а вот за Лигу Европы борются "Спартак", ЦСКА и "Арсенал".

Красно-белые после победы над "Уфой" поднялись на четвёртое место, но опережают они своих конкурентов всего на одно очко. В общем, нас ожидает яркая борьба!

Вылет "Енисея" и "Анжи"

Красноярский "Енисей" и махачкалинский "Анжи" лишились всех шансов сохранить прописку в РПЛ, проиграв "Краснодару" и "Арсеналу" соответственно. Но уже стало известно, что "Сочи" и "Тамбов" из Футбольной национальной лиги обеспечили себе участие в высшем дивизионе в следующем сезоне. Для обоих клубов это впервые в истории.

Поздравляем "Тамбов" @fctambov68 и "Сочи" @pfcsochi с выходом в РПЛ.



Пацаны, здесь очень круто, но будьте готовы ко всему! — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 11 мая 2019 г.

Турнирная таблица после 28 туров