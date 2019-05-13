Празднование "Зенита" и подъём "Спартака". Итоги 28-го тура РПЛ

Все результаты 28-го тура
"Оренбург" — "Урал" — 2:2
"Динамо" — "Ростов" — 0:0
"Анжи" — "Арсенал" — 0:1
"Локомотив" — "Рубин" — 4:0
"Енисей" — "Краснодар" — 0:4
"Ахмат" — "Крылья Советов" — 2:1
"Спартак" — "Уфа" — 1:0
"Зенит" — ЦСКА — 3:1
Празднование "Зенита"
Петербургский "Зенит" ещё в прошлом туре обеспечил себе досрочное чемпионство, но золотые медали и кубок команда Семака торжественно получила после матча с ЦСКА, который уверенно выиграла (3:1).
#СемакЗдесьГлавный 🏆 pic.twitter.com/bvObSpYjDy— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 12 мая 2019 г.
Кстати, трофей сине-бело-голубым останется на вечное хранение, так как они стали пятикратными чемпионами России.
Чемпионы! #ВКаждомИзНас 🏆 pic.twitter.com/68HrCBkuQu— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 12 мая 2019 г.
Интрига в бомбардирской гонке
Фёдор Чалов из ЦСКА и Сердар Азмун из "Зенита" имеют по двенадцать голов в этом сезоне. Преимуществом владеет иранец за счёт дополнительных показателей. В спину обоим дышит Виктор Классон ("Краснодар") с одиннадцатью мячами. В последних двух турах бомбардирская гонка может значительно поменяться. Будем следить!
Бомбардиры:
- Сердар Азмун ("Зенит") — 12 (голов)
- Фёдор Чалов (ЦСКА) — 12
- Виктор Классон ("Краснодар") — 11
- Себастьян Дриусси ("Зенит") — 9
- Сильвестр Игбун ("Уфа") — 9
- Зе Луиш ("Спартак") — 9
- Антон Миранчук ("Локомотив") — 9
Борьба за еврокубки
Ожесточённая борьба идёт и за еврокубки. Практически без сомнений "Локомотив" и "Краснодар" попадут в Лигу чемпионов (кто-то напрямую, как "Зенит", а кто-то — в квалификацию), а вот за Лигу Европы борются "Спартак", ЦСКА и "Арсенал".
Красно-белые после победы над "Уфой" поднялись на четвёртое место, но опережают они своих конкурентов всего на одно очко. В общем, нас ожидает яркая борьба!
Вылет "Енисея" и "Анжи"
Красноярский "Енисей" и махачкалинский "Анжи" лишились всех шансов сохранить прописку в РПЛ, проиграв "Краснодару" и "Арсеналу" соответственно. Но уже стало известно, что "Сочи" и "Тамбов" из Футбольной национальной лиги обеспечили себе участие в высшем дивизионе в следующем сезоне. Для обоих клубов это впервые в истории.
Поздравляем "Тамбов" @fctambov68 и "Сочи" @pfcsochi с выходом в РПЛ.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 11 мая 2019 г.
Пацаны, здесь очень круто, но будьте готовы ко всему!
Турнирная таблица после 28 туров
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