Россия против США. Что ждать от 1/4 финала ЧМ по хоккею?

На чемпионате мира по хоккею в Словакии 23 мая подошла стадия четвертьфинальных матчей.

Сборная России на мажорной ноте завершила групповой этап на чемпионате мира в Словакии, в последнем матче переиграв принципиального соперника — сборную Швеции — 7:4. Команда Ильи Воробьёва одержала семь побед, не потеряв ни одного очка и с первого места вышла в четвертьфинал турнира. Первым соперником россиян по плей-офф будет команда США, занявшая четвёртое место в группе А. Американцы одержали пять побед на турнире, уступив в первом матче словакам и в последней игре — канадцам.

С американцами сборная России в своей новейшей истории на чемпионатах мира встречалась 16 раз. Восемь раз россияне праздновали успех при семи поражениях и одной ничьей. В последний раз команды встречались на мировом первенстве, проходившем в Германии и Франции в 2017 году.

Два года назад сборная России выступала с американцами в одной группе, и в очной игре наши парни уступили принципиальному сопернику со счётом 3:5. Дубль тогда в составе сборной России оформил Никита Гусев. Сможет ли форвард повторить тот свой личный успех в предстоящем матче, узнаем уже скоро, 23 мая. Начало игры — в 17:15 по московскому времени.

А пока многие специалисты и болельщики называют сборную России фаворитом не только в предстоящем четвертьфинальном матче, но и в турнире в целом. И это логично. Россияне привезли на турнир звёздный состав и демонстрируют великолепный хоккей. Но не стоит недооценивать американцев. Игры навылет сильно отличаются от матчей группового этапа.

Сборная США — грозный противник, в составе которого много хороших игроков, ведомых капитаном команды Патриком Кейном. Они тоже будут готовы к игре. В этом нет сомнений.

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Все четвертьфинальные пары чемпионата мира:

Россия — США

Канада — Швейцария

Финляндия — Швеция

Чехия — Германия