Были последними, а стали первыми. Как "Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли

Ещё ни одна команда, посреди регулярного чемпионата находившаяся на последнем месте в турнирной таблице, не выигрывала Кубок Стэнли.

Сезон в НХЛ официально завершён. "Сент-Луис Блюз" впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В последнем матче финала "музыканты" со счётом 4:1 переиграли "Бостон Брюинз " и одержали итоговую победу в серии — 4−3.

НХЛ — одна из самых непредсказуемых лиг в мире. Посудите сами: "Тампа Бей" — победитель регулярного чемпионата и один из главных претендентов на Кубок Стэнли — вылетает в первом раунде плей-офф, при этом не одержав в серии с "Коламбусом" ни одной победы. Ну и полная противоположность им — "Сент-Луис Блюз". Команда ещё в январе занимала последнее место в турнирной таблице, а сейчас пьёт шампанское из Кубка Стэнли.

Начало сезона выдалось для будущих обладателей Кубка Стэнли провальным. В первых девяти играх регулярного чемпионата "Сент-Луис" потерпел семь поражений. В ноябре руководство клуба сменило главного тренера — наставником "блюзменов" стал Крэйг Берюбе. Но это не сильно помогло "музыкантам", они продолжали много проигрывать. В начале нового года "Сент-Луис" занимал последнее место в турнирной таблице.

Ситуация начала меняться в конце января. Тарасенко и компания, одержав 11 побед подряд, ворвались в зону плей-офф. В тот момент стало понятно, что своё место под солнцем "музыканты" уже не отдадут и сезон ещё можно спасти.

В интервью Лайфу российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашёв на вопрос о неудачном старте команды тогда ответил: "У нас многое изменилось, новые игроки пришли в команду. Игроки хорошие, просто мы ещё пока не совсем команда… У нас есть моменты в игре, когда мы играем великолепно, как в игре с "Торонто". Потом идёт следующая игра, и мы её проваливаем. Есть нюансы, над которыми нужно работать, а так команда очень хорошая собралась".

В итоге "Сент-Луис" с 99 очками финишировал пятым в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф встретился с "Виннипегом".

Все серии плей-офф Кубка Стэнли получились для "Блюз" напряжёнными. "Виннипег" был обыгран с общим счётом 4−2. Далее шёл "Даллас" Александра Радулова. "Звёзды" дали настоящий бой "музыкантам" и даже вели в серии 3−2, однако "Сент-Луис" нашёл в себе силы выйти из сложного положения и одержать итоговую победу — 4−3. В полуфинале соперником Тарасенко и Барбашёва стали хоккеисты "Сан-Хосе". "Акулы" дважды выходили вперёд в противостоянии, но добыть желаемый результат подопечным Питера Дебура не удалось. "Сент-Луис" был лучше и по праву вышел в финал Кубка Стэнли.

Финальная серия с "Бостоном" получилась горячей. Обе команды заслуживали победы, обе были хороши. Суждено было выиграть "Сент-Луису", хоккеисты которого по ходу регулярного чемпионата и серий плей-офф не раз доказывали, что с характером у них всё в порядке. В седьмой игре финала "блюзмены" в очередной раз показали, как умеют настраиваться на решающие матчи и кто по праву должен владеть трофеем.