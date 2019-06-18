В "Спартаке" на просмотре находится экс-игрок ПСЖ. Кто он такой?

Ранее СМИ сообщали, что "Спартак" интересуется футболистом Николозом Кутателадзе. Подтверждений этому не было до сегодняшнего дня.

Футболист красно-белых из Грузии Джано Ананидзе опубликовал в "Инстаграме" фотографию своего напарника по сборной Николоза Кутателадзе в майке "Спартака", сделанную на базе клуба.

Теперь осталось только дождаться официального заявления от клуба, а пока давайте поближе познакомимся с экс-игроком "Пари Сен-Жермена".

Николозу Кутателадзе всего 18 лет, играет на позиции центрального нападающего. Регулярно вызывается в молодёжную сборную Грузии. Заниматься футболом начал в Чехии в футбольной школе клуба "Спарта Прага". Несколько лет играл в академии "Лилля" (Франция), где за шесть сезонов забил 117 мячей.

Три года назад он попал в ПСЖ, где его прозвали "новым Златаном".

Я забил четыре гола "Сарселю", и про меня написали статью на сайте ПСЖ с заголовком "У нас есть будущий Златан!". Так меня теперь и называют Николоз Кутателадзе

В этом году Николоз должен был подписать контракт с махачкалинским "Анжи", но у клуба были долги, покупать игроков запретили. Перед приездом в Москву он пробовал свои силы в молодёжной команде киевского "Динамо" и даже сыграл за него в товарищеском матче, но его не подписали.

Интересы футболиста представляет немецкая компания TEAMZONESPORTS, которая принадлежит новому генеральному директору "Спартака" Томасу Цорну. Собственно, поэтому он и попал в "Спартак".

Маловероятно, что он (в случае подписания контракта с красно-белыми) станет игроком основного состава. Очевидно, что это приобретение на будущее. Пока его ближайшая цель — проявить себя и подписать трудовое соглашение с одним из лучших клубов России.