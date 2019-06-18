Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

О том, в какой колонии будут находиться футболисты, согласно правилам ФСИН, станет известно только после того, как осуждённые прибудут на место.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также два других фигуранта дела — Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий будут этапированы поездом в колонию одного из ближайших регионов к Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника управления ФСИН по Москве Сергея Мороза.

— Мы ждём получения официального документа из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области, — сказал Мороз. — Они будут этапированы, как и все остальные осуждённые, железнодорожным транспортом.

Ранее Мосгорсуд не стал менять сроки наказания футболистов.

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