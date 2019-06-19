"Скатертью дорога!" Реакция фанатов на уход Глушакова из "Спартака"

Большинство сразу же вспомнило, что при объявлении об уходе с поста главного тренера Массимо Карреры "Спартак" опубликовал фотографию не наставника, а стадиона. Поэтому в первую очередь они поинтересовались у пресс-службы клуба, где фото стадиона?
ну вы чего, надо же соблюдать дизайн-код. вот правильное фото: pic.twitter.com/RsUqGauMNr— Feldman (@EvgenyFeldman) 19 июня 2019 г.
Фанаты в основном были немногословны, но красноречивы.
Прощай, иудушка!
Пользователь @sincerelykolesov
Скатертью дорога!
Пользователь @marina__trunova
Шампанского!
Пользователь @MrVengeacne
Другие отмечали, что для них это настоящий праздник.
Ну всё! Теперь можно абонемент брать!
Пользователь @s_alen
Наши молитвы услышаны!
Пользователь @ju13_pr
Это просто праздник какой-то!
Пользователь @m88zgin
Может, теперь грязи будет поменьше, а футбола — побольше?
Пользователь @vladimir___bakulin
Правда, нашлись всё же и добрые слова в адрес Дениса.
Спасибо за всё, капитан! Несмотря на все скандалы, ты принёс нам много радости своими важными голами. Ты поднял долгожданный трофей! Спасибо!
Пользователь @rv1795
Короткая память у вас! Благодаря голам Дениса "Спартак" выигрывал матчи 1:0 и мы стали чемпионами. А теперь "каррераверы" его анафеме предают!
Пользователь @SRS
Ну хватит! Дайте человеку спокойно уйти! Не забывайте, он много сделал хорошего для нашей команды. Удачи, Денис. "Спартак", вперёд!
Пользователь @77.andranik
Глушаков: Я ухожу ради "Спартака", для всех так будет лучше
Сам "Спартак" пожелал удачи Денису и опубликовал памятное видео.