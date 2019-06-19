"Скатертью дорога!" Реакция фанатов на уход Глушакова из "Спартака"

Противостояние фанатов и Дениса Глушакова закончилось в пользу первых. Они так и не смогли ему простить уход Карреры, к которому он якобы был причастен. И по случаю ухода капитана из команды в "Твиттере", "Инстаграме" и на сайте "Фратрии" болельщики стали ликовать.

Большинство сразу же вспомнило, что при объявлении об уходе с поста главного тренера Массимо Карреры "Спартак" опубликовал фотографию не наставника, а стадиона. Поэтому в первую очередь они поинтересовались у пресс-службы клуба, где фото стадиона?

ну вы чего, надо же соблюдать дизайн-код. вот правильное фото: pic.twitter.com/RsUqGauMNr — Feldman (@EvgenyFeldman) 19 июня 2019 г.

Фанаты в основном были немногословны, но красноречивы.

Скатертью дорога! Пользователь @marina__trunova

Шампанского! Пользователь @MrVengeacne

Другие отмечали, что для них это настоящий праздник.

Ну всё! Теперь можно абонемент брать! Пользователь @s_alen

Наши молитвы услышаны! Пользователь @ju13_pr

Это просто праздник какой-то! Пользователь @m88zgin

Может, теперь грязи будет поменьше, а футбола — побольше? Пользователь @vladimir___bakulin

Правда, нашлись всё же и добрые слова в адрес Дениса.

Спасибо за всё, капитан! Несмотря на все скандалы, ты принёс нам много радости своими важными голами. Ты поднял долгожданный трофей! Спасибо! Пользователь @rv1795

Короткая память у вас! Благодаря голам Дениса "Спартак" выигрывал матчи 1:0 и мы стали чемпионами. А теперь "каррераверы" его анафеме предают! Пользователь @SRS

Ну хватит! Дайте человеку спокойно уйти! Не забывайте, он много сделал хорошего для нашей команды. Удачи, Денис. "Спартак", вперёд! Пользователь @77.andranik

Глушаков: Я ухожу ради "Спартака", для всех так будет лучше

Сам "Спартак" пожелал удачи Денису и опубликовал памятное видео.