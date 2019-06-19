Глушаков: Я ухожу ради "Спартака", для всех так будет лучше

Футболист опубликовал в своём инстаграме видеообращение к болельщикам "Спартака".

Денис Глушаков обратился к болельщикам "Спартака" сразу после новости об уходе из команды.

— Дорогие болельщики, приходит время сказать до свидания. Не хочется прощаться, потому что я надеюсь вернуться обратно. Может, в качестве тренера, менеджера, ну а может, и игрока! Я вас очень люблю! Спасибо, что все эти годы были вместе со мной. Я ухожу ради "Спартака". Понимаю, что иначе не утихнет это всё. Я не пропаду, буду играть в футбол. Для нас всех так будет лучше. Берегите "Спартак"! Красно-белая семья, удачи! — сказал он.

Также он поблагодарил игроков, тренерский штаб, сотрудников базы и руководство команды.

"Скатертью дорога!" Реакция фанатов на уход Глушакова из "Спартака"