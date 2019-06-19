Комбаров вслед за Глушаковым покидает "Спартак"

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Футболист Дмитрий Комбаров и "Спартак" расторгли контракт по обоюдному согласию.

"Спартак" объявил об уходе Дмитрия Комбарова. Ранее клуб разорвал трудовые отношения с капитаном Денисом Глушаковым.

Мы благодарим Дмитрия за годы, проведённые в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении "Спартака".

Отметим, что Комбаров защищал цвета "Спартака" с 2009 года.

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