Комбаров вслед за Глушаковым покидает "Спартак"

Футболист Дмитрий Комбаров и "Спартак" расторгли контракт по обоюдному согласию.

"Спартак" объявил об уходе Дмитрия Комбарова. Ранее клуб разорвал трудовые отношения с капитаном Денисом Глушаковым.

— Мы благодарим Дмитрия за годы, проведённые в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении "Спартака".

⚡ «Спартак» и защитник Дмитрий Комбаров расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.



32-летний футболист выступал за красно-белых с 2010 года. В 2017-м Комбаров стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.https://t.co/JJGcZZ8uaj#Спартак pic.twitter.com/fxRA822Nnx — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 июня 2019 г.

Отметим, что Комбаров защищал цвета "Спартака" с 2009 года.