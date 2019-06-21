Федун хочет отдать "Спартак" фанатам. А они готовы к этому?

Владелец футбольного "Спартака" Леонид Федун заявил, что в 2023 году хочет покинуть клуб и отдать всю власть болельщикам. Эти слова вызвали большой резонанс.

Для начала приведём отрывок из интервью владельца "Спартака" Леонида Федуна:

— После долгих раздумий я принял следующее решение: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и найдём новые источники для реального самофинансирования "Спартака", которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию. И сегодня мой тезис заключается в том, что "Спартаком" должны владеть его болельщики, — заявил Федун в интервью. — Это не спонтанное решение. Мы долго изучали и смотрели все примеры: "Барселону", "Реал", "Баварию". В итоге пришли к мнению, что "Спартак" — народная команда, и она должна управляться народом.

Такое заявление владельца "Спартака" вызвало бурю эмоций и обсуждений. Мы решили спросить известных болельщиков красно-белых, готовы ли они принимать активное участие в жизни клуба, в том числе и в финансировании.

Актёр, звезда сериала "Солдаты" Алексей Маклаков поддержал решение Федуна передать всю власть болельщикам.

Я приветствую это решение Федуна. Понятно, что активное участие в жизни клуба будут принимать те, у кого есть деньги. Что касаемо меня, то я активно болею за "Спартак", и мне кажется, этого достаточно Алексей Маклаков Фото © Wikipedia

На вопрос, можно ли считать уход Глушакова и Комбарова из "Спартака" победой фанатов, и является ли это уже предвестником того, к чему хочет прийти Федун, он ответил следующее:

— Это дело тех, кто победил. Вся эта история с Глушаковым не имеет никакого отношения к спорту. Я абсолютно равнодушно отношусь к этой резонансной истории. Мне важнее была судьба клуба. Она, к сожалению, не совсем хорошо сложилась в этом сезоне. Нельзя относиться так резко к тем, кто ковал победу и звание чемпионов. Глушаков и Комбаров участвовали в этом напрямую. Нужно быть благодарным за это. Таково моё мнение, — сказал он Лайфу.

Обратились мы и к представителю более молодого поколения, самому знаменитому волейболисту сборной России и активному пользователю социальных сетей Алексею Спиридонову.

— Говорить можно всё, что угодно! Ты сделай сначала, — эмоционально начал Спиридонов разговор с Лайфом. — Я не верю Федуну! Ему легче убрать тренера, чем игроков из команды. Ну, вот убрал он тренера, которого любили все фанаты. И что? Через полгода убрал тех, кто сплавил его.

Если бы я был на месте Дениса, то сам бы ушёл. Ещё в прошлом году. А сейчас его уход не удивителен! Это было ожидаемо. Все же видят, что творится. Подавляющее большинство фанатов его не любит. И все эти разговоры, что он "сплавил" Карреру, лишь подлили масло в огонь, — заключил он.

Как смогу, помогу "Спартаку". Но вы тоже поймите, я отец двоих детей. Лучше буду заниматься их воспитанием, чем принимать решения. Там есть кому это делать. Я всей душой и сердцем болею за "Спартак", но лезть куда-то дальше не намерен Алексей Спиридонов Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Интересно мнение и самых ярых фанатов. Мы зашли на сайт объединения болельщиков красно-белых "Фратрия" и посмотрели, как обсуждают громкие слова Федуна там.

По-моему, ничего хорошего из акционирования клуба не выйдет! У нас не Европа и рыночные механизмы не работают в полной мере. Без Федуна клуб ждёт банкротство и полная деградация Пользователь rowan11

Да "нагреет" он всех с этим народным акционированием, и к гадалке не ходи... Когда это у нас олигархи думали о народе? Абонементы, видимо, совсем не идут. Даже намекнул, что в приоритете будут их владельцы Пользователь Sergei1965

У нас не Испания, чтобы, как "Реалом", управляла толпа. В наших реалиях такой проект в принципе невозможен! Да о чём тут говорить, если часть активных болельщиков друг с другом дерётся! Пользователь Ermakov13

Что раньше времени голову пеплом посыпать? Бренд "Спартака" очень известный, кто-нибудь всё равно купит, пусть и без стадиона Пользователь gektor-sp

До 2023 года ещё пара экономических кризисов может грянуть, экономика и так на ладан дышит. Идиотов, желающих выбросить деньги на ветер, в бизнесе нет, исключение составляет только Галицкий Пользователь rowan11

А что думаете вы?