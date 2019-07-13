Хэмилтон проиграл 0,006 секунды партнёру в квалификации домашней гонки

В Сильверстоуне на одноимённой трассе завершилась квалификация Гран-при Великобритании — арены десятого этапа чемпионата мира "Формулы-1" 2019 года. Фаворитом экспертам виделся лидер чемпионата — пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, на домашней трассе уже установивший множество рекордов.
Однако в этот раз завоевать поул-позишен британцу не удалось. Его всего на шесть тысячных доли секунды опередил партнёр по команде Валттери Боттас — именно финн в завтрашней гонке уйдёт в бой первым, а Хэмилтону остаётся довольствоваться вторым местом.
Третью строчку отвоевал пилот Ferrari Шарль Леклер, а его партнёр Себастьян Феттель обеспечил себе пятую стартовую позицию.
Совершенно не задалась квалификация у россиянина Даниила Квята. Гонщик Toro Rosso не смог выйти даже во второй сегмент и будет стартовать лишь с семнадцатого места.
QUALIFYING CLASSIFICATION: A tenth career pole for @ValtteriBottas 💪#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/NKZEWXN81e— Formula 1 (@F1) 13 июля 2019 г.
Гонка состоится завтра, 14 июля, в 16:00 по московскому времени.