Стало известно, что Дадашев перенёс инсульт во время рокового боя

Стало известно, что во время рокового поединка Максим Дадашев перенёс инсульт. Об этом говорится в записи, которую опубликовали сегодня на его странице в социальной сети.
— Пересмотрите бой и знайте, что, когда вы задаётесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенёс инсульт и продолжал бой, испытывая страшную нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался. Он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шёл вперёд и никогда не сдавался, — говорится в записи.
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Хотите знать, что такое истинная сила духа, высшая воля к победе? Что значит быть воином , воином по жизни ? Пересмотрите этот бой и знайте, что когда вы задаетесь вопросом, как Макс с его уровнем защиты пропускает столько ударов, согласно заключению оперировавшего его врача, он уже перенёс инсульт и продолжал бой, испытывая страшную, нечеловеческую боль, теряя ориентацию, но он не сдался, он миллион раз поднимался с колен от ударов судьбы, шёл вперёд и никогда не сдавался!!!
Напомним, что 28-летний боксёр получил серьёзную травму мозга во время поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Боксёру даже пришлось делать трепанацию черепа, позже он скончался в больнице.