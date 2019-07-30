С Неймара сняли обвинения в изнасиловании

Если прокуратура в течение 15 дней не обжалует решение, футболист станет окончательно чист перед законом.

Нападающего французского ПСЖ Неймара больше не будут преследовать по делу об изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндади. Сторона обвинения предоставила полиции свидетельства вины игрока, однако правоохранители не сочли их достаточными, сообщает издание Globoesporte.

Прокуратура может в течение 15 дней обжаловать решение.

Как сообщал Лайф, гражданка Бразилии обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании её Неймаром. С футболистом она якобы познакомилась в "Инстаграме", после чего они встретились 15 мая в Париже, где будто бы и было совершено преступление. В то же время отец футболиста назвал обвинения в изнасиловании вымогательством и утверждает, что у них с сыном есть бумаги, подтверждающие его слова.

Позднее в Сети появилось видео из номера отеля, в котором якобы произошло изнасилование. На коротком ролике видна ссора Неймара и Триндади.