Палач ЦСКА и ненавистник курицы. Что за игрока получил "Спартак"?

"Спартак" наконец-то объявил о громком трансфере: клуб пополнил чемпион мира из Германии Андре Шюррле. Пять лет назад он вовсю блистал и поднимал над головой Кубок мира, а этим летом оказался буквально никому не нужен. Что ещё нужно знать о Шюррле?

Сбитый лётчик

Шюррле всего 28 лет, а его уже называют сбитым лётчиком. Да, за его спиной внушительные награды и титулы, однако, хоть уровень РПЛ и растёт с каждым годом, чемпионы мира 2018 года французы в Россию пока не собираются. А вот члены золотой немецкой команды 2014 года — весьма охотно, ведь Шюррле не первый из них. В "Локомотив" в прошлом году приехал защитник Бенедикт Хёведес, он вместе с Андре выступал за бундестим.

В последние годы карьера Шюррле стремительно катилась в бездну. Сезон 2018/19 он провёл в английском "Фулхэме", за который забил шесть голов в АПЛ, один из которых даже признали лучшим мячом месяца.

That touch, that finish 😍



This beauty from Andre Schurrle is @carling Goal of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/5u6t6RN1hH — Premier League (@premierleague) February 8, 2019

Но подвигов немца было недостаточно: его клуб по итогам сезона вылетел в Чемпионшип. Поскольку Шюррле выступал за "Фулхэм" на правах аренды, он собирался отправиться обратно в Дортмунд, ведь права на него принадлежат "Боруссии". Однако главный тренер Люсьен Фавр чётко дал понять, что в услугах Андре не нуждается.

Тогда Шюррле отправился в Берлин и начал заниматься по индивидуальной программе с тренером, чтобы поддерживать форму. И параллельно ждал предложений, которых всё не было и не было. Затем появился вариант со "Спартаком", и Андре рискнул отправиться в Россию восстанавливать репутацию.

Звезда ЧМ-2014

Шюррле не всегда был настолько невостребованным, как сейчас. Немец рано начал зажигать на высоком уровне, поэтому-то сейчас и кажется, что он старше своих лет. Но 28 — отличный футбольный возраст и удачное время для перезагрузки карьеры.

По-настоящему ярко Андре засиял в 2014 году. Шюррле только-только провёл неплохой первый сезон в "Челси" и отправился в Бразилию на чемпионат мира. Там он стал важной частью механизма команды Йоахима Лёва и приложил ногу к двум главным успехам того мундиаля. В шокирующем полуфинале оформил дубль в ворота сборной Бразилии (7:1), а в финале выдал голевую передачу на золотой гол Марио Гётце.

Ненавистник курицы

После чемпионата мира Шюррле вернулся в "Челси" полным сил доказать всем, что не слабее Эдена Азара и Виллиана и готов играть в основном составе. Однако в дело неожиданно вмешалась ... курица. Во время паузы на матчи сборных в октябре 2014 года Шюррле вместе с немецкой командой отправился в Польшу. Там он попробовал местную курицу, и этот обед стал самым дорогим в его жизни.

— Мне было настолько плохо, что я даже не мог встать с кровати. Я стремительно терял вес: три-четыре-пять килограммов. Позже узнал, что это был сальмонеллёз. А всё из-за этой курицы, — признавался Шюррле в интервью The Sun.

Кишечная инфекция действительно сыграла важную, но не самую приятную роль в карьере Шюррле. Позиции немца в борьбе за место в основе "Челси" и так были шаткими, а болезнь окончательно выбила его из колеи. Жозе Моуринью не стал ждать манны небесной и уже зимой отправил Шюррле обратно в Германию. При этом тренер и игрок сохранили хорошие отношения: португалец звонил немцу и просил его приехать в Англию, чтобы тот вместе с командой отпраздновал чемпионство в АПЛ. Шюррле, конечно, не отказал, но чувствовал обиду: он не ощущал своей заслуги в завоевании золотых медалей, а всё из-за этой проклятой курицы. С тех пор Андре не может переносить её запах и даже записался в вегетарианцы.

Палач ЦСКА

После неудач в "Челси" Шюррле отправился в "Вольфсбург", с которым выиграл Кубок и Суперкубок Германии. Кроме того, немецкий клуб неплохо пошумел в Лиге чемпионов в сезоне 2015/16, в упорнейшем четвертьфинале уступив будущему победителю турнира мадридскому "Реалу".

На счету Шюррле в той еврокубковой кампании официально два гола, хотя фактически их было три. И два из них Андре организовал в ворота ЦСКА на групповом этапе. "Вольфсбург" тогда выиграл в Москве со счётом 2:0 и впоследствии занял первое место в группе. Армейцы же остались четвёртыми. "Спартак", представляя Шюррле, не мог обойти этот факт стороной и вставил момент с обоими голами в приветственное видео.

Учит русский язык

Шюррле начал изучать русский язык весной, когда играл за "Фулхэм" и жил в Лондоне, а никакого "Спартака" на горизонте ещё не было. Всё дело в том, что спутница жизни Шюррле — казахстанская модель Анна Шарипова. В декабре 2018 года футболист сыграл тайную свадьбу со своей избранницей в родном городе Людвигсхафен-ам-Райн. А в апреле 2019 года у пары родилась дочь Кайа, и Шюррле всерьёз озаботился изучением русского языка.

— Сейчас я учу русский язык. Анна говорит по-русски с нашей дочерью, и я хотел понимать хотя бы несколько слов. Это сложно, я всё ещё в начале пути, но я всегда хотел выучить ещё один иностранный язык, — рассказал футболист в интервью изданию Bild.

В первые же дни в Москве Шюррле уже продемонстрировал свои навыки. В приветственном видео он на чистом русском произнёс: "Вперёд, "Спартак!" То же самое написал и у себя в инстаграме.

В том, что Шюррле в Москве быстренько научат самым нужным словечкам и фразам, сомневаться не приходится. А вот сможет ли чемпион мира возродить из пепла свою карьеру в "Спартаке", большой вопрос. Главное, не кормить его курицей.

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