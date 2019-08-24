Не крест на карьере. Почему Кузнецов будет звездой хоккея

Возможно, уже в новом хоккейном сезоне никто и не вспомнит про кокаин Кузнецова. Форварду нужно сильно провести регулярный чемпионат НХЛ. А ещё лучше с "Вашингтоном" повторно выиграть Кубок Стэнли.

Вчера мировые издания облетела новость о том, что хоккеист сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов попался на кокаине. Случай неприятный, но не стоит посыпать голову пеплом и списывать спортсмена со счетов.

Сейчас абсолютно не важно, каким способом наркотик попал в кровь Евгению. Специально он его принимал или же, как рассказал Лайфу источник, знакомый с ситуацией, он его перепутал с медицинским средством, итог один — удар по имиджу спортсмена и сборной России нанесён. Если у кого-то была такая цель, то она достигнута. Ничего уже не изменить. Но вот как теперь поднять этот самый имидж? Ответ один — игрой. Да, Евгений не сможет в ближайшие четыре года выступить на чемпионате мира и на Олимпиаде, но вот в НХЛ и на Кубке Мира, если этот международный турнир всё же будет проводиться, — сколько угодно. А это значит, что свитер национальной сборной Евгений всё же надеть сможет.

По большому счёту для Кузнецова ближайший сезон во многом станет определяющим. Ведь теперь Евгению нужно заново доказывать болельщикам, что он большой мастер. Сможет ли нападающий психологически перебороть эту ситуацию? Скорее, да. Иначе он бы не был лидером своего клуба и сборной России. Для Евгения это будет новым вызовом. Если форвард и дальше будет показывать отличную игру, то про кокаин вскоре все забудут. А если "Вашингтон" повторит успех 2018 года и выиграет Кубок Стэнли, Кузнецова болельщики на руках будут носить. И кто там, когда и что употреблял, не будет иметь для них никакого значения. От любви до ненависти, как говорится, всего-то пару шагов. Главное, чтобы сам Евгений запомнил этот урок на всю жизнь.

Что касается сборной России, то дорога в национальную команду для Евгения не закрыта. От услуг таких мастеров не отказываются. И если предоставится хоккеисту возможность сыграть за главную команду страны, то её непременно нужно дать спортсмену. Да, оступился, но если мы будем топить своих лучших спортсменов при малейшей оплошности, не давая и не помогая им выправить ситуацию, ничего хорошего не будет. Ни для игрока, ни для болельщиков, ни для самой сборной. Нужно уметь прощать. Уж в первый раз точно. Ведь сделал он для сборной России немало хорошего и ещё сделает.

Никого ещё наркотики в этом мире не делали счастливее и успешнее. Наоборот, сколько спортивных талантов загубила эта пагубная привычка. Но практика показывает, что если человек искренне понимает, что совершил ошибку, то всё ещё можно исправить. И Евгений, наверняка, приложит для этого все усилия. Ведь мастерством и умением выходить из сложных ситуаций хоккеист не обделён, иначе он бы не был одним из лучших в сильнейшей хоккейной лиге мира.