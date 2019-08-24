"Зенит" без дисквалифицированного Семака проиграл на выезде "Уфе"

"Зенит" с минимальным счётом проиграл "Уфе" на выезде — 0:1. Хозяева поля навязали настоящую борьбу гостям из Северной столицы и смогли забить гол усилиями Даниила Фомина.
В компенсированное арбитром время петербуржцы бросились к воротам соперника, даже вратарь Андрей Лунёв, чтобы воспользоваться ударом с углового, но тщетно. Мяч хоть и залетел в ворота, судья его не засчитал.
Отметим, что этот матч "Зенит" проводил с Игорем Симутенковым, который заменил дисквалифицированного за оскорбление арбитра Сергея Семака.
Купленный за €20 млн немец забил второй яркий гол за "Динамо"
На матче в Уфе присутствовал и главный тренер сборной Станислав Черчесов.
Главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов уже в Уфе!— ФК УФА (@UfaFc) August 24, 2019
Сегодня он будет гостем на матче #УфаЗенит, а вы успели купить билет на эту игру? pic.twitter.com/yaSd3kjAjN
РПЛ. 7-й тур
"Уфа" — "Зенит" — 1:0
Голы: Фомин 79' (1:0)