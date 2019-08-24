"Зенит" без дисквалифицированного Семака проиграл на выезде "Уфе"

Действующий чемпион России потерпел первое поражение в нынешнем сезоне, не справившись с "Уфой" Вадима Евсеева.

"Зенит" с минимальным счётом проиграл "Уфе" на выезде — 0:1. Хозяева поля навязали настоящую борьбу гостям из Северной столицы и смогли забить гол усилиями Даниила Фомина.

В компенсированное арбитром время петербуржцы бросились к воротам соперника, даже вратарь Андрей Лунёв, чтобы воспользоваться ударом с углового, но тщетно. Мяч хоть и залетел в ворота, судья его не засчитал.

Отметим, что этот матч "Зенит" проводил с Игорем Симутенковым, который заменил дисквалифицированного за оскорбление арбитра Сергея Семака.

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На матче в Уфе присутствовал и главный тренер сборной Станислав Черчесов.

Главный тренер сборной России Станислав Саламович Черчесов уже в Уфе!



Сегодня он будет гостем на матче #УфаЗенит, а вы успели купить билет на эту игру? pic.twitter.com/yaSd3kjAjN — ФК УФА (@UfaFc) August 24, 2019

РПЛ. 7-й тур

"Уфа" — "Зенит" — 1:0

Голы: Фомин 79' (1:0)