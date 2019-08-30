Соперник теннисиста Рублёва сдался во втором сете матча US Open

Жиль Симон отказался от продолжения борьбы на Открытом чемпионате США из-за травмы.

Второй российский теннисист пробился в третий круг US Open. Причём для Андрея Рублёва сделать это оказалось проще, чем для Даниила Медведева. Рублёв выиграл первый сет у Жиля Симона со счётом 6:2, а затем француз отказался от продолжения борьбы из-за травмы шеи. Следующим соперником россиянина станет самый скандальный игрок ATP Ник Кирьос.

— Рублёв очень хороший теннисист, молодой и бесстрашный. Последние несколько недель он отлично выступает. Он победил Федерера, силён с обеих сторон. Думаю, его ждёт большое будущее, — описал Кирьос своего будущего соперника.

Матч Рублёва и Кирьоса за выход в четвертьфинал US Open состоится 31 августа.

На последнем турнире в Цинциннати 21-летний Рублёв победил Роджера Федерера, но затем уступил соотечественнику Даниилу Медведеву.