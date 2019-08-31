Машину "Формулы-2" разорвало надвое после жуткой аварии — видео

Гонка была приостановлена, а затем дирекция приняла решение вовсе не продолжать заезд.

Страшная авария прервала гонку "Формулы-2" в Бельгии всего на втором круге. Француз Антуан Юбер врезался в отбойник, после чего потерявшая управление машина вылетела обратно на трассу. Летевший на полной скорости Хуан-Мануэль Корреа не успел среагировать и врезался в автомобиль Юбера, разнеся его надвое. Машина самого Корреа перевернулась.

Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. 😮😢 Toevallig live gefilmd. pic.twitter.com/fwVmS67vLp — Marcel van Leest (@ThomasRutger) August 31, 2019

Участниками происшествия стали и другие гонщики. Заезд в итоге остановили и решили не продолжать. Официальных данных о состоянии пилотов пока не поступало.

Отметим, что завтра на этой же трассе должна состояться гонка "Формулы-1". Если заезд не отменят, Даниил Квят уйдёт из самого хвоста пелотона.