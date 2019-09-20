"Спартак" забил сам себе и проиграл четвёртый матч подряд

В очередной игре Российской премьер-лиги красно-белые уступили "Уфе" Вадима Евсеева.

После неудачной серии из трёх поражений подряд, которая включила в себя ещё и вылет из Лиги Европы, фанаты ждали от "Спартака" реабилитации. Однако начало встречи с "Уфой" в рамках десятого тура Российской премьер-лиги получилось обескураживающим. На 13-й минуте игры защитник Николай Рассказов в попытке прервать прострел с фланга срезал мяч в собственные ворота.

Всё оставшееся время "Спартак" провёл в попытках отыграться, однако забить гол в чужие ворота подопечным Олега Кононова так и не удалось.

1:0 — "Спартак" пропускает в десятом матче подряд и снова уступает. С учётом поражений от "Браги", "Зенита" и "Урала" это уже четвёртый проигрыш команды кряду. Последняя на данный момент победа красно-белых случилась месяц назад, когда москвичи победили самарские "Крылья Советов".

"Уфа" же набрала 14 очков и догнала "Спартак" в турнирной таблице. Оба клуба расположились сразу же за зоной еврокубков — на шестом и седьмом местах.

РПЛ, 10-й тур.

"Уфа" — "Спартак" — 1:0.

Голы: Рассказов 13' (1:0, автогол).