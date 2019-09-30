"Федун снял пиджак". Реакция Сети на отставку Кононова

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В чемпионате России по футболу случилась первая отставка тренера: Олег Кононов после четырёх поражений подряд покинул свой пост. Сказать, что эта новость всех удивила, нельзя. О его уходе говорили не первый месяц. А когда это случилось, многие даже не сразу поверили. Как отставку 53-летнего специалиста обсуждали в Интернете — в нашем обзоре.

Большинство болельщиков "Спартака" радостно восприняли новость об отставке Олега Кононова. Были и бурные аплодисменты...

... и салюты.

Фанаты признавались, что они скучать не будут.

И для кого-то эта новость даже стала лучшей в нынешнем году...

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Вспомнили и про легендарный пиджак. Только теперь его "примерили" на Федуна.

Некоторые с тревогой восприняли отставку тренера. Поднялся вопрос, будет ли лучше.

— Федун никуда не делся, значит, всё начинается по кругу, — сетовали фанаты.

Известный блогер Никита Ковальчук отметил, что Кононов не заслужил такой травли. Ведь фанаты красно-белых на протяжении нескольких месяцев прессинговали Олега Георгиевича, а матч с "Оренбургом" достиг просто апогея.

Кто-то даже отметил, что он не понял, на что подписался. Хотя, работая в "Спартаке", нужно быть ко всему готовым. Это клуб с большой армией фанатов, который всегда находится под пристальным вниманием.

5 реальных кандидатов на место Кононова в "Спартаке"

В Сети также "нашли" новую работу Кононову — в "Динамо"! Ведь у другой столичной команды тоже много проблем. Дмитрий Хохлов явно не справляется.

Кононов был назначен в "Спартак" практически год назад — в ноябре 2018-го. За это время он не смог поставить команде игру, постоянно подвергаясь критике. Не спасли команду и новые трансферы. Кто теперь будет руководить футболистами — самый популярный вопрос. Из свободных кандидатов пока есть Андрей Тихонов, Игорь Шалимов, Дмитрий Аленичев и даже Массимо Каррера. А может, "Спартак" перекупит Валерия Карпина, который блистает в "Ростове"? До лета, скорее всего, выберут кого-то попроще. А там после Евро-2020 и появится Станислав Черчесов.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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