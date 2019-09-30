"Федун снял пиджак". Реакция Сети на отставку Кононова

Большинство болельщиков "Спартака" радостно восприняли новость об отставке Олега Кононова. Были и бурные аплодисменты...
September 29, 2019
... и салюты.
September 29, 2019
Фанаты признавались, что они скучать не будут.
Скучать не будем. pic.twitter.com/pxHYRz96JL— Vladimir K (@VK77_VK77) September 29, 2019
И для кого-то эта новость даже стала лучшей в нынешнем году...
Вспомнили и про легендарный пиджак. Только теперь его "примерили" на Федуна.
Федун снял пиджак.— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) September 29, 2019
Некоторые с тревогой восприняли отставку тренера. Поднялся вопрос, будет ли лучше.
Спартачи так радуются увольнению Кононова, будто дальше будет лучше— #ВГИК (@vgikofficial) September 29, 2019
— Федун никуда не делся, значит, всё начинается по кругу, — сетовали фанаты.
Вы так радуетесь будто Спартак покинул не Кононов, а Федун. Но Федун никуда не делся, значит все начинается по кругу 🤷♂️— Белоозёрский КБ-твиттер (@kb_wlc) September 29, 2019
Известный блогер Никита Ковальчук отметил, что Кононов не заслужил такой травли. Ведь фанаты красно-белых на протяжении нескольких месяцев прессинговали Олега Георгиевича, а матч с "Оренбургом" достиг просто апогея.
Справился ли Кононов как тренер? - нет. Но ни один человек не заслуживает травли. Тем более такой— Никита Ковальчук (@Nik_Football_) September 29, 2019
Кто-то даже отметил, что он не понял, на что подписался. Хотя, работая в "Спартаке", нужно быть ко всему готовым. Это клуб с большой армией фанатов, который всегда находится под пристальным вниманием.
Бедный мужик, не понял на что подписывается— Цыгангстер (@prokkkaza) September 29, 2019
5 реальных кандидатов на место Кононова в "Спартаке"
В Сети также "нашли" новую работу Кононову — в "Динамо"! Ведь у другой столичной команды тоже много проблем. Дмитрий Хохлов явно не справляется.
А Кононов сможет вытащить "Динамо" со дна?— Александр Рогулев (@a_rogulev) September 29, 2019
Кононов был назначен в "Спартак" практически год назад — в ноябре 2018-го. За это время он не смог поставить команде игру, постоянно подвергаясь критике. Не спасли команду и новые трансферы. Кто теперь будет руководить футболистами — самый популярный вопрос. Из свободных кандидатов пока есть Андрей Тихонов, Игорь Шалимов, Дмитрий Аленичев и даже Массимо Каррера. А может, "Спартак" перекупит Валерия Карпина, который блистает в "Ростове"? До лета, скорее всего, выберут кого-то попроще. А там после Евро-2020 и появится Станислав Черчесов.