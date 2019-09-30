"Федун снял пиджак". Реакция Сети на отставку Кононова

В чемпионате России по футболу случилась первая отставка тренера: Олег Кононов после четырёх поражений подряд покинул свой пост. Сказать, что эта новость всех удивила, нельзя. О его уходе говорили не первый месяц. А когда это случилось, многие даже не сразу поверили. Как отставку 53-летнего специалиста обсуждали в Интернете — в нашем обзоре.

Большинство болельщиков "Спартака" радостно восприняли новость об отставке Олега Кононова. Были и бурные аплодисменты...

... и салюты.

Фанаты признавались, что они скучать не будут.

И для кого-то эта новость даже стала лучшей в нынешнем году...

Вспомнили и про легендарный пиджак. Только теперь его "примерили" на Федуна.

Федун снял пиджак. — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) September 29, 2019

Некоторые с тревогой восприняли отставку тренера. Поднялся вопрос, будет ли лучше.

Спартачи так радуются увольнению Кононова, будто дальше будет лучше — #ВГИК (@vgikofficial) September 29, 2019

— Федун никуда не делся, значит, всё начинается по кругу, — сетовали фанаты.

Вы так радуетесь будто Спартак покинул не Кононов, а Федун. Но Федун никуда не делся, значит все начинается по кругу 🤷‍♂️ — Белоозёрский КБ-твиттер (@kb_wlc) September 29, 2019

Известный блогер Никита Ковальчук отметил, что Кононов не заслужил такой травли. Ведь фанаты красно-белых на протяжении нескольких месяцев прессинговали Олега Георгиевича, а матч с "Оренбургом" достиг просто апогея.

Справился ли Кононов как тренер? - нет. Но ни один человек не заслуживает травли. Тем более такой — Никита Ковальчук (@Nik_Football_) September 29, 2019

Кто-то даже отметил, что он не понял, на что подписался. Хотя, работая в "Спартаке", нужно быть ко всему готовым. Это клуб с большой армией фанатов, который всегда находится под пристальным вниманием.

Бедный мужик, не понял на что подписывается — Цыгангстер (@prokkkaza) September 29, 2019

5 реальных кандидатов на место Кононова в "Спартаке"

В Сети также "нашли" новую работу Кононову — в "Динамо"! Ведь у другой столичной команды тоже много проблем. Дмитрий Хохлов явно не справляется.

А Кононов сможет вытащить "Динамо" со дна? — Александр Рогулев (@a_rogulev) September 29, 2019

Кононов был назначен в "Спартак" практически год назад — в ноябре 2018-го. За это время он не смог поставить команде игру, постоянно подвергаясь критике. Не спасли команду и новые трансферы. Кто теперь будет руководить футболистами — самый популярный вопрос. Из свободных кандидатов пока есть Андрей Тихонов, Игорь Шалимов, Дмитрий Аленичев и даже Массимо Каррера. А может, "Спартак" перекупит Валерия Карпина, который блистает в "Ростове"? До лета, скорее всего, выберут кого-то попроще. А там после Евро-2020 и появится Станислав Черчесов.