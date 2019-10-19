"Спартак" в первом матче Тедеско сыграл в безголевую ничью

В Москве на "Открытие-арене" завершился матч 13-го тура чемпионата России по футболу, где "Спартак" разошёлся миром с казанским "Рубином" — 0:0.

Ещё перед стартом игры все заметили, что новый главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско поменял скамейку запасных. Теперь красно-белые сидят на лавке, которая расположена ближе к фанатскому сектору. Насколько это поможет москвичам — непонятно, пока же свой первый матч Тедеско начал с безголевой ничьей.

И "Спартак", и "Рубин" имели неплохие моменты, но реализовать их игрокам не удалось. Клубы заработали по одному очку. Теперь казанцы и москвичи имеют по 15 очков и занимают восьмое и девятое место соответственно.

До этого "Тамбов" проиграл "Уралу" и Александр Григорян подал в отставку.

РПЛ. 13-й тур

"Спартак" — "Рубин" — 0:0