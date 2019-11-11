Миллионы на ветер. Куда пропали футболисты, которые должны были зажигать в РПЛ?
Фото © fc-zenit.ru, © spartak.com, © fcdynamo.ru
Почему мы слышим о них так мало? И где они вообще? Давайте разбираться с каждым.
Форвард "Барсы", чемпион мира и юные звёзды. Топ-10 самых дорогих трансферов РПЛ
Малком ("Зенит")
- 40 млн евро
- 22 года
- Пришёл из "Барселоны"
- Провёл 2 матча за "Зенит"
Фото © ТАСС/Олег Бухарев
Малком провёл за "Зенит" всего два матча, не забив ни одного гола. А после исчез... Куда? Не знали сами футболисты. Например, так с юмором высказался о нём Артём Дзюба:
— Малкома вижу каждый день, не только наяву, но и во сне. Он восстанавливается. Пока не тренируется с командой, всё остальное — тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола, — так пояснил форвард.
Как стало известно буквально недавно, Малкома прооперировали в Финляндии, и помочь команде он не сможет до зимней паузы.
Максимилиан Филипп ("Динамо")
- 20 млн евро
- 25 лет
- Сыграл за "Динамо" 6 игр
- Забил 2 гола
Фото © ТАСС/Олег Бухарев
"Динамо" удивило всех, когда объявило о покупке у дортмундской "Боруссии" молодого форварда Максимилиана Филиппа за 20 миллионов евро. Таких щедрых приобретений у бело-голубых не было давно. Но что за это время сделал Филипп?
Начал, признаемся, неплохо. В дебютном же матче забил гол. Однако потом на поле он появлялся, только выходя на замену, а затем получил травму. Журналисты предполагали, что никакой травмы и нет, он просто не подходит новому главному тренеру команды. Хотя после неудачного матча Панченко Филипп в эти выходные появился в стартовом составе. Посмотрим, как будет дальше. Но пока что он свой трансфер не окупил.
Андре Шюррле ("Спартак")
- Аренда (стоимость — 12 млн)
- 29 лет
- Провёл за "Спартак" 10 матчей
- Забил один гол
Фото © ТАСС/Олег Бухарев
Чемпион мира Андре Шюррле пришёл в "Спартак" из "Боруссии" на правах аренды. Он должен был стать главной звездой команды, которую в этом сезоне шатает из стороны в сторону. Начинал немец достаточно хорошо, и на него возлагали большие надежды. Затем начался спад, стоит признать, как и у всей команды. Он стал ошибаться, а после и вовсе исчез из состава. Говорили, что простудился.
Пока всё, чем он может похвастаться, — это голом в матче с "Ахматом", голевой передачей в главном дерби страны и заработанным, но нереализованным пенальти в матче с "Туном".
"Спартак" имеет право выкупить Шюррле по окончании аренды за 8 млн евро. Купит ли?
Реми Кабелла ("Краснодар")
- 13 млн евро
- 29 лет
- Провёл за "Краснодар" 2 матча
Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин
Ещё один пример — Реми Кабелла из "Краснодара". Молодым и амбициозным французом усилились специально перед еврокубками. Однако в матче Лиги чемпионов он порвал "кресты" и вылетел на полгода.
— Мы потрясены травмой Реми Кабеллы. Это наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке, — так тогда прокомментировал клуб его травму.
Миллионы потрачены на ветер? Скорее да, чем нет. Но радует в этой ситуации одно, что на фоне травм и неудач дорогостоящих звёзд заблистали наши молодые игроки: Александр Соболев, Зелимхан Бакаев, Иван Обляков и другие.
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