Миллионы на ветер. Куда пропали футболисты, которые должны были зажигать в РПЛ?

Помните, как в начале сезона мы ждали, когда уже сможем увидеть на поле игрока "Барселоны" Малкома, который перешёл в "Зенит", чемпиона мира Андре Шюррле, пришедшего на правах аренды в "Спартак"? И что в итоге?..

Почему мы слышим о них так мало? И где они вообще? Давайте разбираться с каждым.

Форвард "Барсы", чемпион мира и юные звёзды. Топ-10 самых дорогих трансферов РПЛ

Малком ("Зенит") 40 млн евро

22 года

Пришёл из "Барселоны"

Провёл 2 матча за "Зенит" Фото © ТАСС/Олег Бухарев

Малком провёл за "Зенит" всего два матча, не забив ни одного гола. А после исчез... Куда? Не знали сами футболисты. Например, так с юмором высказался о нём Артём Дзюба:

— Малкома вижу каждый день, не только наяву, но и во сне. Он восстанавливается. Пока не тренируется с командой, всё остальное — тайна, покрытая мраком. У него очень неприятная травма, редкая для футбола, — так пояснил форвард.

Как стало известно буквально недавно, Малкома прооперировали в Финляндии, и помочь команде он не сможет до зимней паузы.

Максимилиан Филипп ("Динамо") 20 млн евро

25 лет

Сыграл за "Динамо" 6 игр

Забил 2 гола Фото © ТАСС/Олег Бухарев

"Динамо" удивило всех, когда объявило о покупке у дортмундской "Боруссии" молодого форварда Максимилиана Филиппа за 20 миллионов евро. Таких щедрых приобретений у бело-голубых не было давно. Но что за это время сделал Филипп?

Начал, признаемся, неплохо. В дебютном же матче забил гол. Однако потом на поле он появлялся, только выходя на замену, а затем получил травму. Журналисты предполагали, что никакой травмы и нет, он просто не подходит новому главному тренеру команды. Хотя после неудачного матча Панченко Филипп в эти выходные появился в стартовом составе. Посмотрим, как будет дальше. Но пока что он свой трансфер не окупил.

Андре Шюррле ("Спартак") Аренда (стоимость — 12 млн)

29 лет

Провёл за "Спартак" 10 матчей

Забил один гол Фото © ТАСС/Олег Бухарев

Чемпион мира Андре Шюррле пришёл в "Спартак" из "Боруссии" на правах аренды. Он должен был стать главной звездой команды, которую в этом сезоне шатает из стороны в сторону. Начинал немец достаточно хорошо, и на него возлагали большие надежды. Затем начался спад, стоит признать, как и у всей команды. Он стал ошибаться, а после и вовсе исчез из состава. Говорили, что простудился.

Пока всё, чем он может похвастаться, — это голом в матче с "Ахматом", голевой передачей в главном дерби страны и заработанным, но нереализованным пенальти в матче с "Туном".

"Спартак" имеет право выкупить Шюррле по окончании аренды за 8 млн евро. Купит ли?

Реми Кабелла ("Краснодар") 13 млн евро

29 лет

Провёл за "Краснодар" 2 матча Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин

Ещё один пример — Реми Кабелла из "Краснодара". Молодым и амбициозным французом усилились специально перед еврокубками. Однако в матче Лиги чемпионов он порвал "кресты" и вылетел на полгода.

— Мы потрясены травмой Реми Кабеллы. Это наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке, — так тогда прокомментировал клуб его травму.

Миллионы потрачены на ветер? Скорее да, чем нет. Но радует в этой ситуации одно, что на фоне травм и неудач дорогостоящих звёзд заблистали наши молодые игроки: Александр Соболев, Зелимхан Бакаев, Иван Обляков и другие.