Украина обходит Роналду, Италия возрождается. 8 крутых сборных отбора Евро-2020

Завершился отборочный турнир Евро-2020, по результатам которого стали известны 20 стран-участниц. Ещё четыре команды определятся по итогам розыгрыша плей-офф нового турнира УЕФА Лиги наций. Рассказываем о сборных, которые заставили о себе говорить! Россия в их числе.

Ты просто космос, Стас! Такого крутого отбора на Евро у нас ещё никогда не было

Сборная Бельгии Раньше всех пробилась на Евро-2020

Бельгийцы забили больше всех в отборе — 40 голов Фото © twitter.com/BelRedDevils

Сборная России Досрочно вышла на Евро-2020, одержав 7 побед

Россия забила 33 гола и стала 4-й командой по этому показателю Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Сборная Украины Заняли 1-е место в группе, обойдя Португалию с Роналду

Первый в истории прямой выход на Евро-2020

Ни одного поражения за год Фото © пресс-служба Сборной Украины

Сборная Финляндии Впервые в истории сыграет на Евро

Форвард Пукки занял 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира с 10 голами (у Дзюбы — 9) Фото © Федерация футбола Финляндии

Сборная Чехии Одержала в отборе 3 волевые победы, которые и позволили выйти на Евро-2020

Чехия забила 13 голов в отборе и пропустила 11 Фото © twitter.com/ceskarepre_cz

Сборная Дании Забила 23 гола и пропустила 6

Не проигрывает в официальных матчах с октября 2016 года

Сыграет с Россией в одной группе на Евро-2020 Фото © twitter.com/dbufodbold

Сборная Турции После ухода экс-тренера "Зенита" Луческу успешно вышла на Евро

Забила 18 голов, 8 из которых — головой Фото © пресс-служба сборной Турции

Сборная Италии Ещё один экс-тренер "Зенита" Манчини после непопадания на ЧМ-2018 вывел команду на Евро

10 побед подряд. Это рекорд сборной Фото © twitter.com/Vivo_Azzurro

Такими получились в итоге составы всех корзин при жеребьёвке, которая состоится 30 ноября.

Корзина 1

Италия

Англия

Бельгия

Испания

Украина

Германия

Корзина 2

Франция

Польша

Швейцария

Хорватия

Россия

Нидерланды

Корзина 3

Португалия

Турция

Дания

Австрия

Швеция

Чехия

Корзина 4

Финляндия

Уэльс

+ 4 сборные из плей-офф Лиги Наций

Отметим, что Россия уже попала в группу В вместе с Бельгией и Данией. Третья команда-соперница станет известна как раз по результатам жеребьёвки. Это будет или Уэльс, или Финляндия.