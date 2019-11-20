Украина обходит Роналду, Италия возрождается. 8 крутых сборных отбора Евро-2020

Ты просто космос, Стас! Такого крутого отбора на Евро у нас ещё никогда не было
Сборная Бельгии
- Раньше всех пробилась на Евро-2020
- Бельгийцы забили больше всех в отборе — 40 голов
Фото © twitter.com/BelRedDevils
Сборная России
- Досрочно вышла на Евро-2020, одержав 7 побед
- Россия забила 33 гола и стала 4-й командой по этому показателю
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Сборная Украины
- Заняли 1-е место в группе, обойдя Португалию с Роналду
- Первый в истории прямой выход на Евро-2020
- Ни одного поражения за год
Фото © пресс-служба Сборной Украины
Сборная Финляндии
- Впервые в истории сыграет на Евро
- Форвард Пукки занял 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира с 10 голами (у Дзюбы — 9)
Фото © Федерация футбола Финляндии
Сборная Чехии
- Одержала в отборе 3 волевые победы, которые и позволили выйти на Евро-2020
- Чехия забила 13 голов в отборе и пропустила 11
Фото © twitter.com/ceskarepre_cz
Сборная Дании
- Забила 23 гола и пропустила 6
- Не проигрывает в официальных матчах с октября 2016 года
- Сыграет с Россией в одной группе на Евро-2020
Фото © twitter.com/dbufodbold
Сборная Турции
- После ухода экс-тренера "Зенита" Луческу успешно вышла на Евро
- Забила 18 голов, 8 из которых — головой
Фото © пресс-служба сборной Турции
Сборная Италии
- Ещё один экс-тренер "Зенита" Манчини после непопадания на ЧМ-2018 вывел команду на Евро
- 10 побед подряд. Это рекорд сборной
Фото © twitter.com/Vivo_Azzurro
Такими получились в итоге составы всех корзин при жеребьёвке, которая состоится 30 ноября.
Корзина 1
- Италия
- Англия
- Бельгия
- Испания
- Украина
- Германия
Корзина 2
- Франция
- Польша
- Швейцария
- Хорватия
- Россия
- Нидерланды
Корзина 3
- Португалия
- Турция
- Дания
- Австрия
- Швеция
- Чехия
Корзина 4
- Финляндия
- Уэльс
- + 4 сборные из плей-офф Лиги Наций
Отметим, что Россия уже попала в группу В вместе с Бельгией и Данией. Третья команда-соперница станет известна как раз по результатам жеребьёвки. Это будет или Уэльс, или Финляндия.