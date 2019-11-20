Украина обходит Роналду, Италия возрождается. 8 крутых сборных отбора Евро-2020

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Фото © Facebook / National Football Team Of Ukraine

Завершился отборочный турнир Евро-2020, по результатам которого стали известны 20 стран-участниц. Ещё четыре команды определятся по итогам розыгрыша плей-офф нового турнира УЕФА Лиги наций. Рассказываем о сборных, которые заставили о себе говорить! Россия в их числе.

Ты просто космос, Стас! Такого крутого отбора на Евро у нас ещё никогда не было

Сборная Бельгии

  • Раньше всех пробилась на Евро-2020
  • Бельгийцы забили больше всех в отборе — 40 голов

Фото © twitter.com/BelRedDevils

Сборная России

  • Досрочно вышла на Евро-2020, одержав 7 побед
  • Россия забила 33 гола и стала 4-й командой по этому показателю

Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Сборная Украины

  • Заняли 1-е место в группе, обойдя Португалию с Роналду
  • Первый в истории прямой выход на Евро-2020
  • Ни одного поражения за год

Фото © пресс-служба Сборной Украины

Сборная Финляндии

  • Впервые в истории сыграет на Евро
  • Форвард Пукки занял 4-е место в списке лучших бомбардиров турнира с 10 голами (у Дзюбы — 9)

Фото © Федерация футбола Финляндии

Сборная Чехии

  • Одержала в отборе 3 волевые победы, которые и позволили выйти на Евро-2020
  • Чехия забила 13 голов в отборе и пропустила 11

Фото © twitter.com/ceskarepre_cz

Сборная Дании

  • Забила 23 гола и пропустила 6
  • Не проигрывает в официальных матчах с октября 2016 года
  • Сыграет с Россией в одной группе на Евро-2020

Фото © twitter.com/dbufodbold

Сборная Турции

  • После ухода экс-тренера "Зенита" Луческу успешно вышла на Евро
  • Забила 18 голов, 8 из которых — головой

Фото © пресс-служба сборной Турции

Сборная Италии

  • Ещё один экс-тренер "Зенита" Манчини после непопадания на ЧМ-2018 вывел команду на Евро
  • 10 побед подряд. Это рекорд сборной

Фото © twitter.com/Vivo_Azzurro

Такими получились в итоге составы всех корзин при жеребьёвке, которая состоится 30 ноября.

Корзина 1

  • Италия
  • Англия
  • Бельгия
  • Испания
  • Украина
  • Германия

Корзина 2

  • Франция
  • Польша
  • Швейцария
  • Хорватия
  • Россия
  • Нидерланды

Корзина 3

  • Португалия
  • Турция
  • Дания
  • Австрия
  • Швеция
  • Чехия

Корзина 4

  • Финляндия
  • Уэльс
  • + 4 сборные из плей-офф Лиги Наций

Отметим, что Россия уже попала в группу В вместе с Бельгией и Данией. Третья команда-соперница станет известна как раз по результатам жеребьёвки. Это будет или Уэльс, или Финляндия.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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