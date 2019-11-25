Война фанатов "Спартака" и Дзюбы не закончилась. Теперь могут закрыть трибуну

Фанаты красно-белых, которые держат старые обиды на воспитанника московской команды Артёма Дзюбу, сначала оскорбляли форварда на матче сборной в Сан-Марино, а теперь и в игре чемпионата России.

На прошедшем матче чемпионата страны в Екатеринбурге, где "Урал" встречался со "Спартаком", вновь повторились выкрики в адрес капитана сборной России Артёма Дзюбы.

"Спартак" не отличился в игре с "Уралом", а фанаты — да. Снова оскорбили Дзюбу

Подобное давление со стороны фанатов испытывали многие футболисты. Давайте вспомним хотя бы Романа Широкова и Владимира Быстрова. И эту историю можно было бы замять, если бы не то, что уже через несколько дней (1 декабря) в Санкт-Петербурге состоится матч "Зенит" — "Спартак", где Дзюба встретится лицом к лицу со своими обидчиками. И тут "война" может разразиться со страшной силой.

После инцидента в Екатеринбурге Российская премьер-лига оперативно выступила с заявлением.

На матче "Урал" — "Спартак" фанаты московского клуба допустили массовые оскорбительные скандирования. РПЛ категорически не приемлет подобных проявлений неуважения. Начата проверка и сбор соответствующих материалов, которые будут переданы в КДК РФС Заявление РПЛ

Высказался по горячим следам и президент "Зенита" Александр Медведев.

— Такие люди не имеют права быть на наших стадионах, — цитирует Медведева "Р-Спорт". — Хотелось бы, чтобы лидеры активного боления и рядовые фанаты, которых очень много в России, дали оценку поведению группы людей, решающих не только кому играть и кому тренировать, но и агрессивно нападающих на игроков других команд и капитана сборной России. Артёму крайне неприятно такое слышать, но он понимает, откуда всё это идёт.

Теперь сектор фанатов "Спартака" во время матча с "Зенитом" могут и вовсе закрыть. Обратимся к Дисциплинарному регламенту РФС. В главе 15 статьи 112 сказано, что в случае повторяющихся массовых оскорбительных выражений наказание может быть не только в виде штрафа, но и/или в виде запрета на допуск зрителей в секторы на один матч.

Известный спортивный журналист Василий Конов у себя в телеграм-канале выразил мысль, с которой сложно не согласиться.

— Чем больше из Дзюбы делают неприкасаемого, тем жёстче будет ответ активной части болельщиков, — отмечает он. — Фанаты "Спартака" имеют полное право (с учётом всех нюансов ухода и не только этого) не любить Дзюбу. Но столь яростная реакция со стороны футбольного руководства прямо сейчас делает нелюбовь уже ненавистью и обрекает Дзюбу слушать это до конца карьеры.

Что касается самого Артёма, то он пока никак не комментирует случившееся, а продолжает делать своё дело. Его гол на 79-й минуте принёс "Зениту" победу над "Рубином" в Казани (2:1). Теперь он вместе с Элдором Шомуродовым и Александром Соболевым лидирует в гонке бомбардиров чемпионата страны (у троих по 10 голов).

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС состоится в ближайшие дни, тогда-то мы и узнаем решение. Пока же и без того принципиальное противостояние "Зенита" и "Спартака" обещает быть не по-зимнему жарким.