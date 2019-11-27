КДК РФС вынес вердикт фанатам, обматерившим Дзюбу

На заседании КДК РФС было решено оштрафовать "Спартак" на денежную сумму. Трибуну закрывать не стали.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал "Спартак" за нецензурные выкрики фанатов во время матча с "Уралом" в Екатеринбурге на 100 тысяч рублей. Напомним, что болельщики красно-белых вновь оскорбили капитана сборной России Артёма Дзюбу.

Глава КДК Артур Григорьянц пояснил, почему не стали закрывать фанатскую трибуну "Спартака" на следующий матч, который состоится в Санкт-Петербурге.

— Раньше КДК мог закрыть сектор, но механизм по запрету доступа на гостевые матчи был исключён ещё в 2015 году. В домашних же матчах эта санкция применима, — сказал он журналистам.

Уже в эти выходные, 1 декабря, в Санкт-Петербурге "Зенит" встретится со "Спартаком". Если болельщики вновь будут выкрикивать в адрес капитана национальной сборной нецензурные слова, на следующую игру им всё-таки могут закрыть фанатский сектор.

Война фанатов "Спартака" и Дзюбы не закончилась. Теперь могут закрыть трибуну