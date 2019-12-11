"Порадовали фанатов "Спартака". Провал "Зенита" взорвал Интернет

После сенсационного вылета петербургской команды социальные сети просто взорвались. Что писали — в нашем обзоре.

Наш футбол умер. Живы только судейский беспредел, мат фанатов и вот это всё

Коротко о том, как Зенит побывал в плей-офф еврокубков pic.twitter.com/TGP5IZgkZg — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) December 10, 2019

Сравнили "Зенит" и с нашумевшим видео, которое снял Лайф, где подсудимый пытается сбежать из суда через потолок.

Зенит пытается выйти в евровесну. pic.twitter.com/LG3t7kSfVv — ноу криминалити (@SmirnovWork) December 11, 2019

А также сравнили с творчеством самого Хемингуэя.

Однажды Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор. pic.twitter.com/MoezxUCteE — #ВГИК (@vgikofficial) December 11, 2019

Я пытаюсь обьяснить не шарящим в футболе подружкам, почему Зенит вылетел из еврокубков, «ведь он был на втором месте» (с) pic.twitter.com/wDxasfV1pv — Shanti ✨ (@itsshantibtch) December 11, 2019

Лейпциг и Лион вышли в плей-офф Лиги чемпионов.



Бенфика вышла в плей-офф Лиги Европы.



Зенит вышел из раздевалки и направился в аэропорт. — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) December 10, 2019

Респект таким клубам, как Зенит, который поддержал другие российские клубы в этой еврокубковой кампании. — Gonzo (@gnz_rb) December 11, 2019

Не забыли и про "Спартак"...

Драма в том, что зенит радует болельщиков Спартака чаще, чем Спартак. — слонопотам (@_karapot_) December 11, 2019

Досталось и лидеру "Зенита" — Дзюбе.

«Лион» сравнивает счет! «Зенит» опускается на 4-е место pic.twitter.com/AYpJ2YmtPb — Чемпионат (@championat) December 10, 2019

Где Дзюба почему не слышно деревяшку!!!!!! pic.twitter.com/4Y3cNk4WWl — Одинокий страник (@qw150qw) December 11, 2019

"Обосрались". Дзюба одним словом высказался о вылете "Зенита"

Напомним, что "Зенит" потерпел разгром от "Бенфики" (0:3) и вылетел из Лиги чемпионов.