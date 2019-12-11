"Порадовали фанатов "Спартака". Провал "Зенита" взорвал Интернет

Наш футбол умер. Живы только судейский беспредел, мат фанатов и вот это всё
Коротко о том, как Зенит побывал в плей-офф еврокубков pic.twitter.com/TGP5IZgkZg— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) December 10, 2019
Сравнили "Зенит" и с нашумевшим видео, которое снял Лайф, где подсудимый пытается сбежать из суда через потолок.
Зенит пытается выйти в евровесну. pic.twitter.com/LG3t7kSfVv— ноу криминалити (@SmirnovWork) December 11, 2019
А также сравнили с творчеством самого Хемингуэя.
Однажды Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор. pic.twitter.com/MoezxUCteE— #ВГИК (@vgikofficial) December 11, 2019
Я пытаюсь обьяснить не шарящим в футболе подружкам, почему Зенит вылетел из еврокубков, «ведь он был на втором месте» (с) pic.twitter.com/wDxasfV1pv— Shanti ✨ (@itsshantibtch) December 11, 2019
Лейпциг и Лион вышли в плей-офф Лиги чемпионов.— СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) December 10, 2019
Бенфика вышла в плей-офф Лиги Европы.
Зенит вышел из раздевалки и направился в аэропорт.
Респект таким клубам, как Зенит, который поддержал другие российские клубы в этой еврокубковой кампании.— Gonzo (@gnz_rb) December 11, 2019
Не забыли и про "Спартак"...
Драма в том, что зенит радует болельщиков Спартака чаще, чем Спартак.— слонопотам (@_karapot_) December 11, 2019
КАК ЖЕ ХОРОШИ КРАСНО-БЕЛЫЕ ПРИ ТЕДЕСКО! pic.twitter.com/NXCjSiN1wk— #ВГИК (@vgikofficial) December 10, 2019
Досталось и лидеру "Зенита" — Дзюбе.
«Лион» сравнивает счет! «Зенит» опускается на 4-е место pic.twitter.com/AYpJ2YmtPb— Чемпионат (@championat) December 10, 2019
Где Дзюба почему не слышно деревяшку!!!!!! pic.twitter.com/4Y3cNk4WWl— Одинокий страник (@qw150qw) December 11, 2019
"Обосрались". Дзюба одним словом высказался о вылете "Зенита"
Напомним, что "Зенит" потерпел разгром от "Бенфики" (0:3) и вылетел из Лиги чемпионов.