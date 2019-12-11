"Порадовали фанатов "Спартака". Провал "Зенита" взорвал Интернет

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Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

После сенсационного вылета петербургской команды социальные сети просто взорвались. Что писали — в нашем обзоре.

Наш футбол умер. Живы только судейский беспредел, мат фанатов и вот это всё

Сравнили "Зенит" и с нашумевшим видео, которое снял Лайф, где подсудимый пытается сбежать из суда через потолок.

А также сравнили с творчеством самого Хемингуэя.

Не забыли и про "Спартак"...

Досталось и лидеру "Зенита" — Дзюбе.

"Обосрались". Дзюба одним словом высказался о вылете "Зенита"

Напомним, что "Зенит" потерпел разгром от "Бенфики" (0:3) и вылетел из Лиги чемпионов.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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