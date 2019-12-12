Капризов пообещал фанатам реабилитироваться за поражение шведам

Автор дубля в составе сборной России Кирилл Капризов подвёл итоги стартового матча на Кубке Первого канала, в котором сборная России уступила шведам со счётом 3:4.

Капризов - о старте Кубка Первого канала pic.twitter.com/6YORN5KD6c — Life | Спорт (@sport_lf) December 12, 2019

— После нашего второго забитого гола, когда счёт стал 2:3, показалось, что ещё немного и мы сравняем, но пропустили из ничего четвёртую шайбу. Но, несмотря на это, мы старались продолжать играть, — сказал он.

Форвард оценил поддержку болельщиков, пришедших на "ЦСКА- арену", пообещав в следующем матче порадовать их.

— Классный турнир, было много болельщиков, которые поддерживали нас. Перед ними всегда хочется выигрывать, побеждать. Спасибо им, что приходят, болеют за нас. Постараемся в следующей игре реабилитироваться, — сказал журналистам после игры Капризов.

Потрепали нервы фанатам и шведам. Россия уступила на старте Кубка Первого канала