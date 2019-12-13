10 мемов о провале наших клубов в Европе, который просто взорвал Интернет

Ни "Зенит", ни "Локомотив", ни ЦСКА, ни "Краснодар" не смогли выйти в плей-офф еврокубков. Такого не случалось с нами уже много лет. Теперь уже точно понятно, что в следующем сезоне мы сможем напрямую заявить только одну команду в Лигу чемпионов и одну в квалификацию, а также одного представителя в Лигу Европы и двух — в новый турнир от УЕФА Лигу конференций.
Впервые за 18 лет ни один наш клуб не сыграет в плей-офф евротурниров
Этот провал стал очередным поводом посмеяться в Сети над нашим футболом.
Как же так, родные? 😢😢😢@zenit_spb@fclokomotiv@pfc_cska@FCKrasnodar pic.twitter.com/MoRAWAp9QT— Metaratings (@LigaTV) 12 декабря 2019 г.
12 декабря 2019 г.
Это чувство, когда весной не придётся играть в еврокубках 🏝 pic.twitter.com/lKh0IOVxef— SPORT24.ru (@sport24_ru) 12 декабря 2019 г.
Итоги евросезона. Извините. pic.twitter.com/WKR3K5NT3G— Владимир Стогниенко (@VStognienko) December 12, 2019
Наша последняя еврокубковая надежда pic.twitter.com/ZizeBmDiGZ— Чемпионат (@championat) 12 декабря 2019 г.
12 декабря 2019 г.
Наши клубы и Евровесна) pic.twitter.com/RWf3GzEdSi— Евгений (@epb_fcsm) December 12, 2019
Вкратце о выступлении наших в групповой стадии еврокубков pic.twitter.com/NKgo5KuE9G— СРА4ТВ (@sra4tv) December 12, 2019
Наш футбол умер. Живы только судейский беспредел, мат фанатов и вот это всё