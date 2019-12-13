Россия показала худший результат в рейтинге УЕФА впервые за 17 сезонов

Ни один наш клуб не смог пробиться в плей-офф еврокубков. Такого провального рейтинга у российских команд в Европе не было с сезона 2002/03.

Впервые за 18 лет ни один наш клуб не сыграет в плей-офф евротурниров

По итогам сезона в таблице коэффициентов УЕФА российские команды набрали 4,666 балла. Хуже было только в сезоне 2002/03, когда мы смогли взять всего 3,625 балла. Теперь в сумме у нашей страны 45,549 балла и отрыв от Португалии составляет уже 3,300.

Напомним, что "Локомотив" и "Зенит" заняли последние места в своих группах Лиги чемпионов. Последним стал и ЦСКА в Лиге Европы. "Краснодар" занял третье место, но тоже вылетел из ЛЕ. Таким образом, ни один наш клуб не сыграет весной в еврокубках.

Более того, в следующем сезоне мы сможем заявить только два клуба в Лигу чемпионов (один напрямую, а другой через квалификацию), а также одного претендента — в Лигу Европы и двух — в новый клубный турнир УЕФА — Лигу конференций.

Наш футбол умер. Живы только судейский беспредел, мат фанатов и вот это всё