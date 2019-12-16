Фанаты Загитовой требуют отстранить Тарасову от работы комментатором

На сайте Сhange.org собирают подписи, чтобы отстранить Татьяну Тарасову от работы спортивным комментатором на телевидении.
— Предлагаю отстранить Тарасову Татьяну Анатольевну от комментирования любых трансляций фигурного катания на российских телеканалах из-за непрофессионализма, излишней субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости, — говорится в сообщении.
Ранее Татьяна Тарасова сказала журналистам, что не верит в возвращение Загитовой. Эти слова возмутили команду Тутберидзе, которая раскритиковала тренера. Позже за Тарасову вступился Евгений Плющенко, отметив, что нужно быть благодарным Татьяне Анатольевне даже за критику.