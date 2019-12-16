Фанаты Загитовой требуют отстранить Тарасову от работы комментатором

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Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Поклонники Алины Загитовой обиделись на известнейшего тренера по фигурному катанию за критику в адрес олимпийской чемпионки.

На сайте Сhange.org собирают подписи, чтобы отстранить Татьяну Тарасову от работы спортивным комментатором на телевидении.

Предлагаю отстранить Тарасову Татьяну Анатольевну от комментирования любых трансляций фигурного катания на российских телеканалах из-за непрофессионализма, излишней субъективности по отношению к отдельным фигуристам и спортсменам и предвзятости, — говорится в сообщении.

Ранее Татьяна Тарасова сказала журналистам, что не верит в возвращение Загитовой. Эти слова возмутили команду Тутберидзе, которая раскритиковала тренера. Позже за Тарасову вступился Евгений Плющенко, отметив, что нужно быть благодарным Татьяне Анатольевне даже за критику.

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