Овечкин стал вторым русским бомбардиром в истории НХЛ (видео)

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, сделав голевую передачу в матче с "Торонто" (4:1), опередил Александра Могильного в списке самых результативных российских хоккеистов заокеанской лиги.

Овечкин на 30-й минуте начал голевую комбинацию в большинстве, которая завершилась точным броском Кевина Шаттенкирка, впервые отличившегося за "Вашингтон" после зимнего обмена.

Овечкин набрал 1033-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив на одно Александра Могильного. Впереди Овечкина остался только Сергей Фёдоров (1179 очков), нынешний главный менеджер ЦСКА.

Напомним, накануне Овечкин заявил о своём намерении принять участие в Олимпиаде-2018 в обход запрета НХЛ. Его клуб, тем временем, практически гарантировал себе первый "посев" в плей-офф-2017.

Важный рубеж сегодня покорился и форварду "Чикаго" Артемию Панарину. Проводящий второй сезон в НХЛ россиянин опять забил 30 голов — благодаря шайбе, заброшенной в ворота "Колорадо".

НХЛ. Регулярный чемпионат

Бостон — Тампа-Бэй — 4:0

Нью-Джерси — Филадельфия — 1:0 ОТ

Питтсбург — Коламбус — 4:1

Торонто — Вашингтон — 1:4 Овечкин (Вашингтон) — 1 передача

Оттава — Детройт — 2:0

Сент-Луис — Виннипег — 2:5 Барбашёв (Сент-Луис) — 1 передача

Нэшвилл — Айлендерс — 1:2 ОТ

Миннесота — Каролина — 5:3

Даллас — Аризона — 3:2 ОТ Бурмистров (Аризона) — 1 передача

Колорадо — Чикаго — 4:3 ОТ Панарин (Чикаго) — 1 гол, Григоренко (Чикаго) — 1 гол