Овечкин и Кузнецов поедут на Олимпиаду-2018 несмотря на запрет НХЛ

Хоккеисты клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов заявили американским СМИ, что не собираются отказываться от участия в Играх в Пхёнчхане.

Напомним, НХЛ накануне объявила о том, что в календаре следующего чемпионата не будет предусмотрена пауза для Олимпиады-2018. Таким образом, лига не намерена отпускать в национальные сборные хоккеистов своих клубов.

Тем не менее Овечкин, ранее выражавший желание в любом случае сыграть на Олимпиаде, подтвердил, что готов пойти наперекор НХЛ. Об этом капитан "Вашингтона" сказал известному североамериканскому журналисту ESPN Пьеру Лебрану.

Ovechkin on Olympics, if he's still going: "Yeah, I didn't change my mind. I'm still going " pic.twitter.com/SzO2RUpL79 — Pierre LeBrun (@Real_ESPNLeBrun) 4 апреля 2017 г.

То же самое Лебрану заявил и одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов. Форвард "Вашингтона" обосновал свои намерения сыграть на Олимпиаде тем, что "сборная остаётся в его сердце".

Evgeni Kuznetsov hopes the NHL still allows them to go but if not, says he intends to still go to South Korea. "it's in the heart," he said — Pierre LeBrun (@Real_ESPNLeBrun) 4 апреля 2017 г.

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Ранее НХЛ не рекомендовала клубам высказываться на тему "олимпийского запрета". О возможных санкциях в отношении хоккеистов, которые в феврале 2018 году самовольно уедут в свои сборные, пока тоже не сообщалось. Однако, по мнению многих экспертов, такие санкции наверняка последуют — вплоть до крупных денежных штрафов.

Для трёхкратного чемпиона мира Овечкина предстоящая Олимпиада может стать четвёртой в карьере. На трёх предыдущих медалей нашему супербомбардиру НХЛ завоевать не довелось.