Овечкин и Кузнецов поедут на Олимпиаду-2018 несмотря на запрет НХЛ

Напомним, НХЛ накануне объявила о том, что в календаре следующего чемпионата не будет предусмотрена пауза для Олимпиады-2018. Таким образом, лига не намерена отпускать в национальные сборные хоккеистов своих клубов.
Тем не менее Овечкин, ранее выражавший желание в любом случае сыграть на Олимпиаде, подтвердил, что готов пойти наперекор НХЛ. Об этом капитан "Вашингтона" сказал известному североамериканскому журналисту ESPN Пьеру Лебрану.
Ovechkin on Olympics, if he's still going: "Yeah, I didn't change my mind. I'm still going " pic.twitter.com/SzO2RUpL79— Pierre LeBrun (@Real_ESPNLeBrun) 4 апреля 2017 г.
То же самое Лебрану заявил и одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов. Форвард "Вашингтона" обосновал свои намерения сыграть на Олимпиаде тем, что "сборная остаётся в его сердце".
Evgeni Kuznetsov hopes the NHL still allows them to go but if not, says he intends to still go to South Korea. "it's in the heart," he said— Pierre LeBrun (@Real_ESPNLeBrun) 4 апреля 2017 г.
Гешка, Щехура и прочие "деревяшкины", которых России подсунул Бэтмен.
Ранее НХЛ не рекомендовала клубам высказываться на тему "олимпийского запрета". О возможных санкциях в отношении хоккеистов, которые в феврале 2018 году самовольно уедут в свои сборные, пока тоже не сообщалось. Однако, по мнению многих экспертов, такие санкции наверняка последуют — вплоть до крупных денежных штрафов.
Для трёхкратного чемпиона мира Овечкина предстоящая Олимпиада может стать четвёртой в карьере. На трёх предыдущих медалей нашему супербомбардиру НХЛ завоевать не довелось.
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