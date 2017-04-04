Гешка, Щехура и прочие "деревяшкины", которых России подсунул Бэтмен

Хоккейный турнир предстоящей в 2018 году Олимпиады будет заметно отличаться от предыдущих: запрет на участие в Играх представителей НХЛ автоматически лишает статуса главного фаворита сборную Канады.

Кто бы что ни говорил, а озвученный комиссаром НХЛ Гэри Бэтменом вердикт североамериканской лиги — безусловно на руку сборной России. Что в Ванкувере-2010, что в Сочи-2014 золотые олимпийские медали доставались Канаде за явным преимуществом. И никакие наши собственные звёзды НХЛ — Овечкин, Малкин и др. — ничего с этим поделать не могли. Вспомните хотя бы ванкуверские 3:7 от канадцев, чтобы не тешить себя иллюзиями...

Пхёнчхан-2018 — совсем другое дело. Эмбарго НХЛ не мешает нам заявить на предстоящий турнир звёзд КХЛ. А это, на секундочку, Сергей Мозякин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Данис Зарипов и прочие "монстры" по любым меркам.

А кого привезёт в Южную Корею Канада?..

Нет, профессиональных хоккеистов на родине этого замечательного вида спорта столько, что ими можно насытить все существующие лиги мира. Однако чем дальше от НХЛ, тем больше эти бесшабашные, беззубые парни в свитерах с кленовым листом на груди напоминают героев знаменитого советского мультика о матче прилежных мальчиков в голубых манишечках против зазнавшихся мастеров "деревяшкиных" с красными носами и ухмылками на лицах.

Вот только в Пхёнчхане россияне отнюдь не будут "новичками", располагая россыпью чемпионов мира и даже, как Дацюк, победителей Кубка Стэнли. Канадские же "мастера-деревяшкины", судя по всему, привезут команду, прообразы которой мы в сезоне-2016/17 видели на выставочных Кубке Германии и Кубке Шпенглера.

В первом случае сборная Канады, усиленная своими ведущими представителями КХЛ вроде Криса Ли ("Металлург" Мг) или Брэндона Козуна ("Локомотив") со скрипом справлялась с заштатными немцами и швейцарцами и проигрывала по буллитам словакам. Во втором — выиграла альпийский новогодний турнир, сделав ставку на недавно покинувший КХЛ хорватский "Медвешчак" (пять представителей) и легионеров из европейских лиг вроде защитника-агрессора Шона Гешки...

Кстати, если канадцы чем-то в Пхёнчхане и удивят, то, вполне возможно, забавно звучащими фамилиями. Представляете, если против России вместе с Гешкой на лёд выйдет ещё и Пол Щехура из челябинского "Трактора". Убийственное сочетание!

Нет, забрасывать такую Канаду шапками никто не собирается. Не стоит сбрасывать со счетов лидеров канадской молодёжки, которые порой дадут фору иным звёздам НХЛ... Но всё-таки, если мы умудримся проиграть в Пхёнчхане и такому "кленовому листу", то...

И не надо ждать как манны небесной Александра Овечкина, который вроде как намерен усилить сборную России, несмотря на объявленный НХЛ запрет.

Приговор Бетмэна сделал нас главными хоккейными фаворитами Игр-2018 независимо от того, прилетит в Корею Овечкин или не прилетит. Такого, пожалуй, не было с 1992 года. Когда мы в последний раз вернулись с Олимпиады с золотом.