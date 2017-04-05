Футболисты "Зенита" проехались на метро по "маршруту теракта"

Игроки и тренеры клуба РФПЛ почтили память погибших и пострадавших в теракте 3 апреля, спустившись в метро Санкт-Петербурга.

Футболисты и тренерский штаб после тренировки на клубной базе в Удельной доехали на подземке от одноимённой станции метро до остановки "Технологический институт". Напомним, 3 апреля на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" в вагоне произошёл взрыв, унёсший жизнь 14 пассажиров.

На выходе из метро команда возложила цветы.

#НасНеСломить #питерэтозенит #нашгорододнакоманда Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) Апр 5 2017 в 4:39 PDT

"Зенит" 8 апреля в 22-м туре РФПЛ примет на своём поле "Анжи". На этой игре будут усилены меры безопасности.

А сегодня стартовала продажа билетов на суперматч 23-го тура РФПЛ "Спартак" — "Зенит" — не без технических накладок.