Футболисты "Зенита" проехались на метро по "маршруту теракта"

Удельная прямо сейчас. pic.twitter.com/mAXIuqLFt5— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 5 апреля 2017 г.
Футболисты и тренерский штаб после тренировки на клубной базе в Удельной доехали на подземке от одноимённой станции метро до остановки "Технологический институт". Напомним, 3 апреля на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" в вагоне произошёл взрыв, унёсший жизнь 14 пассажиров.
На выходе из метро команда возложила цветы.
"Зенит" 8 апреля в 22-м туре РФПЛ примет на своём поле "Анжи". На этой игре будут усилены меры безопасности.
А сегодня стартовала продажа билетов на суперматч 23-го тура РФПЛ "Спартак" — "Зенит" — не без технических накладок.
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