Как уволить испанского тренера, спустившего в России €33 млн

После бесславного вылета из Кубка России по футболу в руководстве казанского "Рубина" всерьёз задумались о расставании с главным тренером команды Хави Грасией.

Напомним, что "Рубин" установил рекорд прошлого межсезонья, израсходовав на покупку легионеров больше всех в РФПЛ (около 33 млн евро). Сверхзатраты были одобрены приглашённым тогда же испанским главным тренером. Который с тех пор успел провалиться на всех фронтах. В чемпионате России "Рубин" после 21 тура занимает 10-е место, в Кубке России доковылял до полуфинала, но вчера покинул этот турнир после поражения от "Урала".

Разговоры об отставке 46-летнего Грасии ходят с зимы. Однако решение, устраивающее все стороны — самого испанца, руководство республики и спонсоров, — до сих пор не найдено.

Камень преткновения — контракт тренера, который был подписан до 2020 года. По условиям соглашения, Грасии гарантирован фиксированный доход в размере 8,5 млн евро. Прописаны и бонусы, но их платить пока не за что. Спортивные же задачи "Рубина" формулировались так: выход в еврокубки в сезоне 2016/17, победа в Лиге Европы к 2020 году и завоевание за этот период одного-двух титулов в России.

Формально казанцы шансов на еврозону не потеряли: от пятого места в РФПЛ их отделяют пять очков. Однако сейчас всем уже ясно, что Грасия полностью утратил контроль за футболистами, для команды испанец в лучшем случае методист, но никак не вожак, которым априори должен быть главный тренер.

Стоит напомнить, что изначально этот специалист не фигурировал среди основных кандидатов на приглашение в Казань. Агент Шандор Варга контактировал с Хуанде Рамосом, Мартином Йолом и Паулу Соузой. И для него, Варги, по его словам, итоговое решение о назначении Грасии стало полной неожиданностью.

Скорее всего, в бывшем наставнике "Малаги" и "Осасуны" руководителей "Рубина" привлекла его покладистость и готовность работать с теми футболистами, которых ему предлагали в рамках проекта по "перезагрузке" казанского клуба. Трансферы Грасия одобрял. Но сам привёл с собой только двух игроков — Саму Гарсию, вернувшегося на родину уже в январе, и Серхио Санчеса, прочно обосновавшегося в глухом запасе.

Последнему прилично досталось от одноклубников после недавнего скандального собрания футболистов "Рубина", информацию о котором клуб специально слил в местную прессу. Правда, по данным Лайфа, в тех сообщениях намеренно и ошибочно указывалось на отсутствие на этом собрании главного тренера. В действительности Грасия в "разборе полётов" участвовал. И выслушал жёсткую критику в свой адрес за деление команды на "любимчиков" и "остальных".

В роли главного оратора тогда выступил камерунец Алекс Сонг. Слово брали спортивный директор "Рубина" Ильгиз Фахриев, а также попавшие в опалу признанные вожаки команды Гекдениз Карадениз и Сергей Рыжиков и ещё несколько футболистов. Грасия по большому счёту тогда отмолчался.

Очевидно, вылет из Кубка России, который оставался последней надеждой спасти сезон, окончательно расшатал внутрикомандную атмосферу. Сотрудничать с Грасией "Рубин", по данным Лайфа, не намерен. Однако за расторжение контракта придётся платить неустойку в размере годового контракта...

Выходом из ситуации может стать отстранение испанского специалиста от тренировок с ежемесячной выплатой ему зарплаты и цивилизованным разводом по завершении сезона. Впрочем, у спонсирующего "Рубин" холдинга ТАИФ есть большие вопросы и к менеджерам. Ни упомянутому выше Фахриеву, ни президенту клуба и одновременно мэру Казани Ильсуру Метшину остаться "над схваткой" не удастся.

Кубок России. 1/2 финала

Урал — Рубин — 2:1 (1:1)

Голы: Ильин, 13 (1:0). Жонатас, 31 (1:1). Новиков, 58 (2:1).

Локомотив — Уфа — 1:0 (1:0)

Гол: Фернандеш, 44.

Финал Локомотив — Урал состоится 2 мая на сочинской арене "Фишт".