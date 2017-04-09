"Спартак" пробил первый за 393 дня пенальти благодаря питерскому судье (видео)

Историческое для московского футбольного клуба событие произошло на 56-й минуте гостевого матча 22-го тура РФПЛ против "Уфы".

Судья из Санкт-Петербурга Сергей Лапочкин определил нарушение правил в действиях защитника уфимцев Алексея Никитина, который остановил рукой удар Романа Зобнина. К "точке" подошёл полузащитник "Спартака" Квинси Промес и сделал счёт 2:0 в пользу гостей.

Этот пенальти стал первым для "Спартака" в сезоне 2016/17. Предыдущий раз красно-белые получали право на 11-метровый 12 марта 2016 года, с тех пор не пробивая пенальти в течение 31-го тура РФПЛ.

Интересно, что уже через 5 минут Лапочкин вернул "Уфе" долг и указал на "точку" в штрафной "Спартака", но хозяевам реализовать пенальти не удалось: Артём Ребров справился с ударом нигерийца Кехинде Фатаи.

Напомним, что в случае победы "Спартак" увеличит отрыв от представляющего Петербург "Зенита" до 8 очков.