Глава Российской федерации волейбола: Золото Арнема — торжество русского духа!

Станислав Шевченко прокомментировал Лайфу триумф женской сборной России на молодёжном чемпионате Европы по волейболу в Арнеме.

— Наша сборная неудачно начала турнир, потерпев два поражения подряд, — напомнил Шевченко. — Но в этом и есть отличие долгих турниров от "Финалов четырёх": всегда есть время и возможность проанализировать и исправить ошибки. И наша сборная проделала это с блеском! В каждом следующем матче подопечные Александра Карикова выглядели всё лучше и лучше. Победили очень сильных турчанок, затем не отдали ни единого сета ранее не проигрывавшим на турнире белорускам. Ну и в финале взяли реванш у Италии за поражение в группе. Это была настоящая победа русского характера, торжество русского духа!

Конечно, существенную помощь оказала сборной Екатерина Гамова. Очень важно, чтобы наши прославленные чемпионы делились своим опытом с юным поколением.

— К победам мужской молодёжной сборной все уже привыкли. Но и женские российские команды младших возрастов тоже всё чаще берут золотые медали крупных турниров. В чём главная причина этих успехов?

— В очень качественной работе наших клубов. Они не только доминируют в еврокубках, но и плодотворно трудятся над выстраиванием молодёжной пирамиды.

— Кто-то из подопечных Карикова имеет шансы сыграть на Олимпиаде-2020 в Токио?

— Олимпиада будет ещё не скоро. Но четыре девушки из нынешнего состава молодёжки вполне могут привлекаться к первой сборной страны уже в ближайшее время.