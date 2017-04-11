Два русских хоккеиста отказались от НХЛ из-за американского бойкота Олимпиады

По информации Лайфа, выступающие в клубах КХЛ нападающие Максим Шалунов и Антон Бурдасов прекратили переговоры с Национальной хоккейной лигой после того, как та запретила своим игрокам участвовать в ОИ-2018 в Пхёнчхане.

Напомним, в сезоне-2016/17 Шалунов был лидером новосибирской "Сибири" и стал одним из главных открытий КХЛ. 24-летний форвард ещё в 2011-м был задрафтован флагманом современной НХЛ "Чикаго" и имел опыт выступлений в фарм-клубе "Чёрных ястребов".

Вчера "Сибирь" объявила об уходе Шалунова из команды. Как стало известно Лайфу, вероятное место продолжения его карьеры — ЦСКА.

Что касается Бурдасова, то в сезоне-2016/17 он защищал цвета омского "Авангарда". 25-летний челябинец является победителем Кубка Гагарина в составе СКА и участником легендарного финала молодёжного чемпионата мира 2011 года Россия — Канада (5:3), когда наша сборная, проигрывая 0:3, за третий период забросила "кленовым листьям" пять шайб.

Как и Шалунов, который является кандидатом на участие в составе сборной России в чемпионате мира 2017 года, Бурдасов мог уже в предстоящее межсезонье отправиться за океан. Однако в конечном счёте отложил этот переезд в связи с решением НХЛ "пропустить" Олимпиаду в Пхёнчхане.

Данную информацию Лайфу подтвердил и агент обоих российских хоккеистов Шуми Бабаев.

— Как расцениваете решение НХЛ об отказе отпускать игроков на Олимпиаду-2018?

— С коммерческой точки зрения, абсолютно логичное. В Корее у них интересов нет, а в Китай в 2022-м, скорее всего, поедут.

— Повлияет ли оно на наших хоккеистов, выступающих в КХЛ?

— Разумеется. Понятно, что всё равно россияне хотят играть в лучшей лиге мира — какой солдат не мечтает стать генералом? Но для многих россиян сыграть на Олимпиаде — мечта ещё сильнее.

— Кто уже отказался от перехода в НХЛ из-за решения игнорировать Игры в Пхёнчхане?

— Могу говорить о своих клиентах. Двое из них — Антон Бурдасов и Максим Шалунов — вели переговоры о контрактах уже со следующего сезона, но вынуждены остаться в КХЛ.

— В обратном направлении можно ждать переходов?

— Посмотрим. Бороться клубы за своих, конечно, будут, но сомневаюсь, что стоит ждать массового оттока наших из Северной Америки.