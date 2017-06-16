"ВКонтакте" встроила обход блокировок в приложение для Android

В новой версии приложения "ВКонтакте" для устройств на базе операционной системы Android появилась возможность указать в настройках прокси-сервер. Об этом сообщило официальное сообщество Live Express.

Как рассказали пользователи в комментариях к публикации, новая функция доступна лишь на Украине, где соцсеть была заблокирована после указа президента Петра Порошенко. Также они отметили, что после активации прокси-сервера пропадает возможность скачивать файлы и сохранять изображения.

Примечательно, что администрация "ВКонтакте" не сообщала о новой функции официально. В своём комментарии для TJournal представители соцсети заявили о том, что в настоящий момент они тестируют "настройку, которая позволит оставаться "ВКонтакте" с близкими вне зависимости от местонахождения".

Обновлённая версия уже доступна для свободного скачивания в магазине Google Play. О сроках появления функции обхода блокировок в приложении для iOS ничего не сообщается.

Похожая опция недавно также появилась в официальном приложении "Одноклассников". С её помощью украинские пользователи смогли получить доступ к соцсети без применения VPN-сервисов.

Напомним, 16 мая президент Украины Пётр Порошенко признал решение СНБО о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также поисковой системы "Яндекс". Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

После этого администрация "ВКонтакте" начала рассылать украинским пользователям социальной сети личные сообщения, содержащие советы по обходу блокировки. Разработчики перечислили возможные способы получения доступа к сервису в условиях санкций, опубликовав на сайте подробную инструкцию.