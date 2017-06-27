Известный инсайдер Эван @Evleaks Бласс рассказал в "Твиттере" о грядущих девайсах компании.

По словам Бласса, BlackBerry уже начала работу над несколькими новыми смартфонами. Девайсы получили кодовые названия Krypton и Juno.

The next two BlackBerries are codenamed Krypton and Juno. — Evan Blass (@evleaks) 27 июня 2017 г.

Однако никаких дополнительных подробностей инсайдер пока не рассказал. Поэтому сегодня сложно даже предположить, как будут выглядеть грядущие девайсы и сколько они будут стоить.

BlackBerry готовит два новых смартфона Фото: © Flickr/Andri Koolme

Напомним, в сентябре прошлого года BlackBerry объявила, что впредь созданием устройств под её брендом будут заниматься сторонние производители, а сама компания сосредоточится на разработке программного обеспечения в области безопасности и "Интернета вещей".

В конце того же года канадцы передали права на свой бренд китайской компании TCL Corp.

В феврале 2017 года консалтинговая компания Gartner констатировала "смерть" бренда BlackBerry. Согласно отчёту, доля BlackBerry на рынке смартфонов в четвёртом квартале 2016 года составила всего 0,0482%.