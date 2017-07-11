Microsoft официально завершила эпоху Windows Phone

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows Phone 8.1. Об этом сообщает The Verge.

Согласно оценкам AdDuplex, порядка 80% всех смартфонов на базе ОС Windows по-прежнему работают под управлением Windows Phone 7, Windows Phone 8 или Windows Phone 8.1. Доля устройств, на которых установлена последняя версия операционной системы — Windows 10 Mobile, — не превышает 20% от общего количества.

— Завершение поддержки знаменует собой конец эпохи Windows Phone, хотя миллионы устройств до сих пор работают на базе этой операционной системы, — резюмирует The Verge.

Windows Phone 8.1 была выпущена весной 2014 года. От предыдущей версии операционную систему отличали центр уведомлений, изменённый пользовательский интерфейс и голосовой ассистент Cortana, который на тот момент являлся эксклюзивной функцией для смартфонов на базе Windows Phone.

Microsoft окончательно "убила" Windows Phone Фото: © Microsoft

Последнее обновление для Windows Phone 8.1 было выпущено весной 2015 года. Уже осенью 2015 года Microsoft представила Windows 10 Mobile, которую развивает и по сей день.

В мае 2016 года стало известно о продаже мобильного подразделения Microsoft по разработке мобильных телефонов. Речь тогда шла лишь об обычных "звонилках", однако осенью 2016 года стало известно о прекращении производства и продаж смартфонов Lumia. Примерно в то же время устройства исчезли из официального онлайн-магазина Microsoft. Месяцем позже компания отказалась от техподдержки владельцев гаджетов данной марки.

Планирует ли Microsoft возобновлять активность на рынке смартфонов — неизвестно. Согласно противоречивым сведениям, сейчас компания готовит новое устройство, которое получит название Surface Phone. Предполагается, что аппарат будет работать под управлением операционной системы Windows 10 Mobile и сможет похвастать поддержкой обычных программ Win 32. Сроки выхода устройства на рынок не раскрываются.