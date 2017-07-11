Microsoft официально завершила эпоху Windows Phone

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Microsoft официально завершила эпоху Windows Phone

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Фото: © Microsoft

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows Phone 8.1. Об этом сообщает The Verge.

Согласно оценкам AdDuplex, порядка 80% всех смартфонов на базе ОС Windows по-прежнему работают под управлением Windows Phone 7, Windows Phone 8 или Windows Phone 8.1. Доля устройств, на которых установлена последняя версия операционной системы — Windows 10 Mobile, — не превышает 20% от общего количества.

— Завершение поддержки знаменует собой конец эпохи Windows Phone, хотя миллионы устройств до сих пор работают на базе этой операционной системы, — резюмирует The Verge.

Windows Phone 8.1 была выпущена весной 2014 года. От предыдущей версии операционную систему отличали центр уведомлений, изменённый пользовательский интерфейс и голосовой ассистент Cortana, который на тот момент являлся эксклюзивной функцией для смартфонов на базе Windows Phone.

Microsoft окончательно "убила" Windows Phone

Последнее обновление для Windows Phone 8.1 было выпущено весной 2015 года. Уже осенью 2015 года Microsoft представила Windows 10 Mobile, которую развивает и по сей день.

В мае 2016 года стало известно о продаже мобильного подразделения Microsoft по разработке мобильных телефонов. Речь тогда шла лишь об обычных "звонилках", однако осенью 2016 года стало известно о прекращении производства и продаж смартфонов Lumia. Примерно в то же время устройства исчезли из официального онлайн-магазина Microsoft. Месяцем позже компания отказалась от техподдержки владельцев гаджетов данной марки.

Планирует ли Microsoft возобновлять активность на рынке смартфонов — неизвестно. Согласно противоречивым сведениям, сейчас компания готовит новое устройство, которое получит название Surface Phone. Предполагается, что аппарат будет работать под управлением операционной системы Windows 10 Mobile и сможет похвастать поддержкой обычных программ Win 32. Сроки выхода устройства на рынок не раскрываются.

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