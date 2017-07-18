Apple и Qualcomm хотят договориться вне суда

Производитель чипов Qualcomm намеревается урегулировать патентный спор с компанией Apple во внесудебном порядке. Об этом сообщает издание Fortune.

По словам главы Qualcomm Стива Молленкопфа, Apple вряд ли станет затягивать судебный процесс, поскольку это приведёт к серьёзным финансовым потерям. Таким образом, у купертиновцев просто "нет иного выбора, кроме как заплатить", уверен руководитель компании.

— На самом деле ничего нового здесь нет. Такие вопросы, как правило, решаются во внесудебном порядке, и нет причин, чтобы на этот раз было как-то иначе, — сказал Молленкопф, отметив, что стороны ещё не пришли к конкретным договорённостям.

Напомним, в январе 2017 года Apple обвинила Qualcomm в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Представители "яблочной" компании пожаловались, что поставщик требовал слишком высокую плату за лицензии на использование патентов и мешал им сотрудничать с другими производителями чипов.

В мае Qualcomm подала в суд на четырёх поставщиков компании Apple из-за невыплаты отчислений за использование запатентованных технологий. В список ответчиков вошли Foxconn, Pegatron Corp, Wistron Corp и Compal Electronics Inc. При этом представители Qualcomm утверждали, что Apple запретила своим поставщикам осуществлять выплаты в адрес производителя чипов до момента вынесения судебного решения по иску, ранее поданному корпорацией из Купертино.

В июле Qualcomm потребовала от американских властей запрета на ввоз новых iPhone в США и ограничить продажи уже ввезённых устройств. По утверждению представителей компании, Apple нарушает шесть патентов, связанных с продлением срока службы телефона.