Смартфон OnePlus 5 перезагружается при попытке позвонить в экстренную службу

Пользователи Reddit пожаловались на опасный баг, обнаруженный в смартфоне OnePlus 5.

По словам комментаторов, при попытке позвонить в службу 911 устройство попросту перезагружается. С такой проблемой столкнулись владельцы OnePlus 5 из США и Великобритании. Один из пользователей зафиксировал описанную ошибку на видео.

Looks like I should fix this soon Опубликовано Nick Morrelli 17 июля 2017 г.

Причина перезагрузки неизвестна. Комментаторы предположили, что проблема заключается в GPS-модуле, который автоматически отправляет геолокацию оператору во время попытки связаться со службой 911.

Как отмечают пользователи, если в перезагрузке действительно виновата передача данных о местоположении, устройство может выдавать эту ошибку при наборе номера любой из экстренных служб, а не только 911. Они также посоветовали владельцам OnePlus 5 проверить свои устройства, чтобы не столкнуться с проблемой во время настоящей чрезвычайной ситуации.

Позже представители OnePlus заявили изданию The Next Web, что уже связались с обладателями новых флагманов и в настоящий момент расследуют причины перезагрузки. Также в китайской компании попросили всех пользователей, столкнувшихся с проблемой, обратиться в службу поддержки.

Флагман OnePlus 5, ставший преемником смартфонов OnePlus 3 и OnePlus 3T, был представлен 20 июня 2017 года. Устройство получило 5,5-дюймовый дисплей Optic AMOLED с разрешением 1920х1080 пикселей и работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835. В зависимости от модификации смартфон может быть оснащён оперативной памятью объёмом от 6 до 8 Гбайт и внутренним хранилищем на 64 или 128 Гбайт.

Позже компанию обвинили в намеренной фальсификации результатов тестов на производительность. В прошивку OnePlus 5 был добавлен специальный детектор, который резко повышал частоту процессора при запуске любых бенчмарков.