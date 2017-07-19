Мессенджер Veon, запущенный сегодня, не зарегистрирован в РКН

Представители холдинга Veon, который владеет оператором "Билайн", сообщили о запуске собственного мессенджера с функционалом агрегатора онлайн-сервисов. Как заявил руководитель пресс-службы Роскомнадзора Вадим Ампелонский, сервис не подавал заявку на регистрацию в России.

В ответ на вопрос о том, зарегистрирован ли Veon в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), гендиректор "Вымпелкома" Шелль Йонсен ответил: "Мы работаем в России и, разумеется, полностью соблюдаем российское законодательство. Наша деятельность контролируется Минкомсвязи и Роскомнадзором".

В пресс-службе Роскомнадзора, в свою очередь, сообщили о том, что мессенджер Veon не был внесён в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) и соответствующий запрос пока не поступал.

"Порядок регистрации в реестре ОРИ подразумевает, что регистрация осуществляется либо в инициативном порядке (самим ОРИ), либо по запросу правоохранительных органов. Строго говоря, в законе написано: ОРИ должны направить уведомление о начале деятельности. Но, если в инициативном порядке компания этого не делает, мы ждём запроса от правоохранителей", — подчеркнул Вадим Ампелонский.

Ранее сообщалось, что мессенджер Veon будет работать в РФ, Грузии, Пакистане, на Украине. Также в планах запустить его в Италии. Пользователи смогут общаться не только в личке, но и в групповых чатах. Также они смогут адаптировать под себя персональную новостную ленту, музыку и видео.

Ранее Роскомнадзор потребовал у создателя Telegram Павла Дурова зарегистрировать мессенджер в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Позже глава ведомства обратился к Павлу Дурову лично. Дуров ответил Жарову, что в случае запрета Telegram российским чиновникам придётся перейти на американские аналоги.

Однако затем Дуров сообщил на своей личной странице "ВКонтакте" о согласии предоставить Роскомнадзору необходимые сведения о компании для регистрации в ОРИ. Создатель Telegram сослался на заявление главы Жарова о том, что ведомство не имеет намерения получить доступ к переписке пользователей Telegram и ждёт от разработчиков мессенджера лишь сведения о компании, необходимые для регистрации.