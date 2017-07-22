Создатель Android назвал сроки начала поставок смартфона Essential на рынок

Создатель операционной системы Android Энди Рубин назвал новую дату релиза Essential Phone, начало поставок которого уже задержалось на месяц.

В официальном "Твиттере" компании Essential было размещено письмо, в котором Рубин пообещал выпустить смартфон в течение "ближайших нескольких недель". Задержку релиза создатель Android объяснил проблемами с сертификацией устройства.

We've been working around the clock to get our first device in your hands. See this update from Andy. pic.twitter.com/bm5xm5XRKS — Essential (@essential) July 21, 2017

По его словам, сейчас компания активно работает с американскими и международными службами доставки. При этом Рубин умолчал о причинах возникновения сложностей при сертификации и не раскрыл точную дату поступления смартфона на рынок.

Стартап Essential был основан в рамках технологического инкубатора Playground, который Рубин запустил после ухода из Google в 2014 году. В 2015 году создатель Android сумел привлечь $30 млн инвестиций от Playgroung Global и Redpoint Ventures. Кроме того, среди инвесторов компании отмечены Altimeter Capital, Tencent Holdings Ltd. и Foxconn Technology Group. Сегодня рыночная стоимость Essential оценивается в $1 млрд.

30 мая 2017 года Энди Рубин представил собственный смартфон Essential Phone. Главная особенность нового устройства заключается в возможности присоединять к нему дополнительные модули, например миниатюрную 360-градусную камеру. Кроме того, новинка оснащена огромным безрамочным экраном и обладает ударопрочным титановым корпусом с задней панелью из керамики. Поставки Essential Phone должны были начаться спустя 30 дней после презентации, однако клиенты, оформившие заказ, до сих пор не получили свои устройства.

В середине июля 2017 года стало известно, что компанию Essential покинули сразу два ключевых сотрудника — вице-президент по маркетингу Брайан Уоллес и глава пресс-службы Энди Фуше. По данным инсайдеров, причиной отставки топ-менеджеров мог стать "непростой характер" Энди Рубина.