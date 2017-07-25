Раскрыта дата презентации нового флагмана Nokia

Компания HMD Global, владеющая правами на производство смартфонов под брендом Nokia, разослала журналистам приглашения на презентацию нового устройства.

Как сообщает The Verge, мероприятие состоится 16 августа в Лондоне. Его начало запланировано на 21:30 по московскому времени. Ожидается, что в ходе презентации HMD Global представит смартфон Nokia 8, который позиционируется как флагманская модель.

Согласно ранним утечкам, Nokia 8 будет укомплектован двойным фотомодулем с 13-мегапиксельными сенсорами и оптикой от Carl Zeiss. В зависимости от версии устройство получит 4 или 6 Гбайт оперативной памяти, а также внутреннее хранилище объёмом 64 Гбайт и поддержку двух SIM-карт. Кроме того, смартфон сможет похвастать 5,3-дюймовым дисплеем (2560х1440 пикселей) и процессором Qualcomm Snapdragon 835.

Напомним, в конце прошлой недели в Сеть просочились живые снимки Nokia 8. Устройство, запечатлённое на снимках, заметно отличалось от образца, ранее продемонстрированного инсайдером Эваном Блассом. В частности, у смартфона по неизвестной причине отсутствовал логотип Zeiss возле основного фотомодуля, а размеры кнопки Home значительно превышали ожидаемые.