Владельцы смартфонов OnePlus 5 пожаловались на новую проблему

Компания OnePlus устранила ошибку, которая вызывала перезагрузку флагмана OnePlus 5 при попытке позвонить в службу 911, однако обновление привело к новой проблеме.

Пользователи, установившие патч, пожаловались на официальном форуме, что их смартфоны стали очень быстро разряжаться. По их словам, уровень заряда падает даже в режиме ожидания: если не выключить устройство перед сном, за ночь батарея истощается на 20–25%.

Как предполагает редакция ресурса PhoneArena, проблема вызвана именно патчем — на это указывает тот факт, что абсолютно все пользователи, сообщившие об уменьшении времени автономной работы, недавно обновили свои устройства. Компания к настоящему моменту никак не прокомментировала ситуацию.

Напомним, в середине июля 2017 года пользователи Reddit пожаловались, что смартфон OnePlus 5 перезагружается при попытке набрать номер 911. Компания экстренно отреагировала на ситуацию и в течение нескольких дней выпустила патч, устраняющий ошибку. Позже было объявлено, что проблема стала результатом сбоя в работе с протоколом OTDOA, отвечающим за выявление местоположения абонента по сотовым вышкам.