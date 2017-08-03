Инсайдер подтвердил запуск массового производства iPhone 8

Читайте также

Инсайдер подтвердил запуск массового производства iPhone 8

310
Инсайдер Стив Хаммерстоффер, более известный под псевдонимом OnLeaks, заявил в своём "твиттере", что компания Apple приступила к массовому производству iPhone 8.

По словам Хаммерстоффера, конвейер был запущен точно в срок, а значит, купертиновцы всё-таки смогут представить новые смартфоны в сентябре. Инсайдер также отметил, что в скором времени в Сети должны появиться первые живые фотографии iPhone 8 или его отдельных компонентов.

Напомним, ранее издание The Financial Times сообщило, что Apple столкнулась с серьёзным дефицитом OLED-дисплеев, необходимых для производства iPhone 8. По мнению аналитиков, новое устройство представят не раньше октября, а масштабные поставки начнутся лишь в ноябре-декабре.

Кроме того, с похожим прогнозом выступал эксперт J.P. Morgan Род Холл. Он также отметил, что корпорация из Купертино испытывает острую нехватку OLED-панелей, однако, по его мнению, проблемы с производством не должны привести к переносу старта продаж iPhone 8. Вместо этого в сентябре на рынок поступит лишь ограниченная партия смартфонов.

Apple начала массовое производство iPhone 8 точно в срок

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!